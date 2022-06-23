https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797486231.html
Воробьев: Подмосковье окажет содействие развитию сети "Вкусно - и точка"
Воробьев: Подмосковье окажет содействие развитию сети "Вкусно - и точка" - РИА Новости, 23.06.2022
Воробьев: Подмосковье окажет содействие развитию сети "Вкусно - и точка"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать содействие развитию сети быстрого питания "Вкусно - и точка", пришедшей на смену "Макдоналдс". РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:31
2022-06-23T10:31
2022-06-23T12:48
московская область (подмосковье)
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать содействие развитию сети быстрого питания "Вкусно - и точка", пришедшей на смену "Макдоналдс"."McDonald's имел стратегические планы строительства 1 тысячи ресторанов, и эти же планы остались у команды, которая сейчас этим управляет. Мы со своей стороны окажем содействие", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что на открытие всех 139 подмосковных точек сети может потребоваться от трех до шести месяцев.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), андрей воробьев