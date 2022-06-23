https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797486231.html

Воробьев: Подмосковье окажет содействие развитию сети "Вкусно - и точка"

Воробьев: Подмосковье окажет содействие развитию сети "Вкусно - и точка" - РИА Новости, 23.06.2022

Воробьев: Подмосковье окажет содействие развитию сети "Вкусно - и точка"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать содействие развитию сети быстрого питания "Вкусно - и точка", пришедшей на смену "Макдоналдс". РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:31

2022-06-23T10:31

2022-06-23T12:48

московская область (подмосковье)

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать содействие развитию сети быстрого питания "Вкусно - и точка", пришедшей на смену "Макдоналдс"."McDonald's имел стратегические планы строительства 1 тысячи ресторанов, и эти же планы остались у команды, которая сейчас этим управляет. Мы со своей стороны окажем содействие", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что на открытие всех 139 подмосковных точек сети может потребоваться от трех до шести месяцев.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня.

https://realty.ria.ru/20220616/light-industrial-1795860521.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), андрей воробьев