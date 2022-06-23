https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797483189.html

Воробьев: иностранные компании хотят работать в регионе

Воробьев: иностранные компании хотят работать в регионе - РИА Новости, 23.06.2022

Воробьев: иностранные компании хотят работать в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что иностранные компании продолжат работу на террритории Подмосковья. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:25

2022-06-23T10:25

2022-06-23T10:25

новости подмосковья

россия

экономика

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что иностранные компании продолжат работу на террритории Подмосковья."Что касается иностранных компаний, то, как говорят – деньги любят тишину, а сейчас особенно. Иностранные компании, европейские в том числе хотят здесь работать", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что большинство решений иностранных компаний приостановивших или ушедших из России связана с давлением на них."Поэтому наша задача помочь им остаться здесь и есть разные ходы, которые, в том числе, используют иностранные компании", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220616/tsentr-1795881141.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, андрей воробьев