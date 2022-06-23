https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797483189.html
Воробьев: иностранные компании хотят работать в регионе
Воробьев: иностранные компании хотят работать в регионе - РИА Новости, 23.06.2022
Воробьев: иностранные компании хотят работать в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что иностранные компании продолжат работу на террритории Подмосковья. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:25
2022-06-23T10:25
2022-06-23T10:25
новости подмосковья
россия
экономика
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что иностранные компании продолжат работу на террритории Подмосковья."Что касается иностранных компаний, то, как говорят – деньги любят тишину, а сейчас особенно. Иностранные компании, европейские в том числе хотят здесь работать", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он добавил, что большинство решений иностранных компаний приостановивших или ушедших из России связана с давлением на них."Поэтому наша задача помочь им остаться здесь и есть разные ходы, которые, в том числе, используют иностранные компании", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220616/tsentr-1795881141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, андрей воробьев
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что иностранные компании продолжат работу на террритории Подмосковья.
"Что касается иностранных компаний, то, как говорят – деньги любят тишину, а сейчас особенно. Иностранные компании, европейские в том числе хотят здесь работать", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что большинство решений иностранных компаний приостановивших или ушедших из России
связана с давлением на них.
"Поэтому наша задача помочь им остаться здесь и есть разные ходы, которые, в том числе, используют иностранные компании", - отметил губернатор.