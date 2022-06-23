Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье
© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"В Питере (на ПМЭФ – ред.) к нам приходили новые инвесторы, это российские молодые ребята - инженеры, инженеры-технологи, которые реализуют интересные проекты. В частности, это бытовые и промышленные котлы, которые раньше изготавливались в абсолютном большинстве случаев в Германии, Франции, Китае. Это фильтры по очистке воды и бытовые, и промышленные, которые соответствуют самым современным стандартам", - сказал Воробьев.
Он добавил, что будущие российские проекты будут кардинально отличаться от тех, которые были раньше, поскольку в свете программы импортозамещения они выйдут на новый уровень.
"Плюс, мы активно работаем с иностранными компаниями Турция, Китай, Индия. Фарма – это Индия, компания, которая будет строить у нас большое предприятие по лекарствам для лечения онкологии. Это строительная и дорожная техника, которая очень востребована, которую будет строить одно из лидирующий предприятий Китая", - добавил губернатор.