https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797482197.html

Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье

Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье - РИА Новости, 23.06.2022

Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье

Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:25

2022-06-23T10:25

2022-06-23T10:25

новости подмосковья

андрей воробьев

экономика

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."В Питере (на ПМЭФ – ред.) к нам приходили новые инвесторы, это российские молодые ребята - инженеры, инженеры-технологи, которые реализуют интересные проекты. В частности, это бытовые и промышленные котлы, которые раньше изготавливались в абсолютном большинстве случаев в Германии, Франции, Китае. Это фильтры по очистке воды и бытовые, и промышленные, которые соответствуют самым современным стандартам", - сказал Воробьев.Он добавил, что будущие российские проекты будут кардинально отличаться от тех, которые были раньше, поскольку в свете программы импортозамещения они выйдут на новый уровень."Плюс, мы активно работаем с иностранными компаниями Турция, Китай, Индия. Фарма – это Индия, компания, которая будет строить у нас большое предприятие по лекарствам для лечения онкологии. Это строительная и дорожная техника, которая очень востребована, которую будет строить одно из лидирующий предприятий Китая", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220621/pereobuchenie-1797022610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, экономика