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Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье - РИА Новости, 23.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797482197.html
Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье
Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье - РИА Новости, 23.06.2022
Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье
Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:25
2022-06-23T10:25
новости подмосковья
андрей воробьев
экономика
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."В Питере (на ПМЭФ – ред.) к нам приходили новые инвесторы, это российские молодые ребята - инженеры, инженеры-технологи, которые реализуют интересные проекты. В частности, это бытовые и промышленные котлы, которые раньше изготавливались в абсолютном большинстве случаев в Германии, Франции, Китае. Это фильтры по очистке воды и бытовые, и промышленные, которые соответствуют самым современным стандартам", - сказал Воробьев.Он добавил, что будущие российские проекты будут кардинально отличаться от тех, которые были раньше, поскольку в свете программы импортозамещения они выйдут на новый уровень."Плюс, мы активно работаем с иностранными компаниями Турция, Китай, Индия. Фарма – это Индия, компания, которая будет строить у нас большое предприятие по лекарствам для лечения онкологии. Это строительная и дорожная техника, которая очень востребована, которую будет строить одно из лидирующий предприятий Китая", - добавил губернатор.
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андрей воробьев, экономика
10:25 23.06.2022
 

Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Московской области видят высокий потенциал создания предприятий по импортозамещению на территории региона, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"В Питере (на ПМЭФ – ред.) к нам приходили новые инвесторы, это российские молодые ребята - инженеры, инженеры-технологи, которые реализуют интересные проекты. В частности, это бытовые и промышленные котлы, которые раньше изготавливались в абсолютном большинстве случаев в Германии, Франции, Китае. Это фильтры по очистке воды и бытовые, и промышленные, которые соответствуют самым современным стандартам", - сказал Воробьев.
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Он добавил, что будущие российские проекты будут кардинально отличаться от тех, которые были раньше, поскольку в свете программы импортозамещения они выйдут на новый уровень.
"Плюс, мы активно работаем с иностранными компаниями Турция, Китай, Индия. Фарма – это Индия, компания, которая будет строить у нас большое предприятие по лекарствам для лечения онкологии. Это строительная и дорожная техника, которая очень востребована, которую будет строить одно из лидирующий предприятий Китая", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЭкономика
 
 
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