https://ria.ru/20220623/podderzhka-1797689289.html
Дополнительная поддержка граждан в Белгородской области будет адресной
Дополнительная поддержка граждан в Белгородской области будет адресной - РИА Новости, 23.06.2022
Дополнительная поддержка граждан в Белгородской области будет адресной
Депутаты Белгородской областной думы уточнили положения закона о дополнительных мерах поддержки граждан, сделав ее адресной, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:12
2022-06-23T20:12
2022-06-23T20:12
белгородская область
общество
белгородская область
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы уточнили положения закона о дополнительных мерах поддержки граждан, сделав ее адресной, сообщает в четверг заксобрание.Закон, в рамках которого жители региона могут получить финансовую помощь, Белгородская областная дума приняла в марте 2022 года. В четверг на очередном заседании депутаты конкретизировали положения закона о дополнительных мерах поддержки граждан. Они уточнили нормы закона, чтобы помощь стала адресной."Теперь установлено, что единовременная выплата предоставляется гражданам в целях содействия преодолению ими сложных жизненных обстоятельств, с которыми они не могут справиться самостоятельно", - говорится в сообщении.Как отмечает облдума, речь идет о двух категориях граждан. Первая – одиноко проживающие люди (семьи), доход которых (среднедушевой доход которых) не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Эта величина варьируется от 15 082 до 19 117 рублей в месяц. Вторая – семьи и приемные семьи, имеющие пятерых и более несовершеннолетних детей, семьи с детьми, страдающими тяжелой формой детского церебрального паралича, редкими (орфанными) заболеваниями, одиноко проживающие инвалиды I и II группы, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе (то есть, ниже 20 110 - 25 490 рублей в месяц)."Закон о дополнительных мерах поддержки граждан – очень важный документ, который, действительно, будет помогать в трудной жизненной ситуации. Закон мы конкретизировали и уточнили. Здесь нужно адресно подходить к оказанию помощи. И главное, чтобы ни грамма не ухудшилось положение людей, а наоборот, улучшилось. Помогать надо в первую очередь тем, кто остро нуждается в поддержке", - отметила первый вице-спикер областной думы Любовь Киреева.Единовременная выплата предоставляется не чаще одного раза в год в размере, не превышающем 100 тысяч рублей на одиноко проживающего гражданина или на семью.Закон "О внесении изменений в закон Белгородской области "О дополнительных мерах поддержки граждан на территории Белгородской области" вступит в силу со дня его официального опубликования. Правительство региона должно привести в соответствие свои нормативные правовые акты до 1 июля 2022 года. К этому же сроку органам местного самоуправления надлежит создать комиссии по предоставлению единовременной выплаты.Один из авторов инициативы, депутат областной думы Игорь Закотенко поделился, что закон о дополнительных мерах поддержки граждан нашел большой отклик у жителей региона. На приемы к парламентариям регулярно приходит по 20-30 человек, каждый – со своей проблемой."Мы должны строго следовать принципу социальной справедливости при предоставлении финансовой помощи, соблюдать адресный подход. Закон должен работать в пользу наших земляков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, у которых нет возможности решить проблему самостоятельно. Именно поэтому мы точно конкретизировали, перечислили категории лиц или семей, которым такая помощь будет оказана", – пояснил Закотенко.Начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова отметила, что закон "О дополнительных мерах поддержки граждан" стал достойным продолжением всей социальной политики Белгородской области."Он очень хорошо встроился в наш Социальный кодекс. Все те дополнения, которые были сегодня сделаны, для жителей области пойдут только во благо", - сказала Батанова.
https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797660061.html
https://ria.ru/20220623/granty-1797624477.html
https://ria.ru/20220614/tseny-1795174971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, белгородская областная дума
Дополнительная поддержка граждан в Белгородской области будет адресной
Облдума: дополнительная поддержка граждан в Белгородской области будет адресной
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы уточнили положения закона о дополнительных мерах поддержки граждан, сделав ее адресной, сообщает в четверг заксобрание.
Закон, в рамках которого жители региона могут получить финансовую помощь, Белгородская областная дума
приняла в марте 2022 года. В четверг на очередном заседании депутаты конкретизировали положения закона о дополнительных мерах поддержки граждан. Они уточнили нормы закона, чтобы помощь стала адресной.
"Теперь установлено, что единовременная выплата предоставляется гражданам в целях содействия преодолению ими сложных жизненных обстоятельств, с которыми они не могут справиться самостоятельно", - говорится в сообщении.
Как отмечает облдума, речь идет о двух категориях граждан. Первая – одиноко проживающие люди (семьи), доход которых (среднедушевой доход которых) не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Эта величина варьируется от 15 082 до 19 117 рублей в месяц. Вторая – семьи и приемные семьи, имеющие пятерых и более несовершеннолетних детей, семьи с детьми, страдающими тяжелой формой детского церебрального паралича, редкими (орфанными) заболеваниями, одиноко проживающие инвалиды I и II группы, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе (то есть, ниже 20 110 - 25 490 рублей в месяц).
"Закон о дополнительных мерах поддержки граждан – очень важный документ, который, действительно, будет помогать в трудной жизненной ситуации. Закон мы конкретизировали и уточнили. Здесь нужно адресно подходить к оказанию помощи. И главное, чтобы ни грамма не ухудшилось положение людей, а наоборот, улучшилось. Помогать надо в первую очередь тем, кто остро нуждается в поддержке", - отметила первый вице-спикер областной думы Любовь Киреева.
Единовременная выплата предоставляется не чаще одного раза в год в размере, не превышающем 100 тысяч рублей на одиноко проживающего гражданина или на семью.
Закон "О внесении изменений в закон Белгородской области
"О дополнительных мерах поддержки граждан на территории Белгородской области" вступит в силу со дня его официального опубликования. Правительство региона должно привести в соответствие свои нормативные правовые акты до 1 июля 2022 года. К этому же сроку органам местного самоуправления надлежит создать комиссии по предоставлению единовременной выплаты.
Один из авторов инициативы, депутат областной думы Игорь Закотенко поделился, что закон о дополнительных мерах поддержки граждан нашел большой отклик у жителей региона. На приемы к парламентариям регулярно приходит по 20-30 человек, каждый – со своей проблемой.
"Мы должны строго следовать принципу социальной справедливости при предоставлении финансовой помощи, соблюдать адресный подход. Закон должен работать в пользу наших земляков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, у которых нет возможности решить проблему самостоятельно. Именно поэтому мы точно конкретизировали, перечислили категории лиц или семей, которым такая помощь будет оказана", – пояснил Закотенко.
Начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова отметила, что закон "О дополнительных мерах поддержки граждан" стал достойным продолжением всей социальной политики Белгородской области.
"Он очень хорошо встроился в наш Социальный кодекс. Все те дополнения, которые были сегодня сделаны, для жителей области пойдут только во благо", - сказала Батанова.
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