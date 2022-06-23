https://ria.ru/20220623/peregovory-1797655476.html
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:47
2022-06-23T17:47
2022-06-23T18:27
безопасность
брикс
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797654165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, брикс, в мире
17:47 23.06.2022 (обновлено: 18:27 23.06.2022)
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Страны БРИКС призвали к переговорам по конвенции о борьбе с химическим терроризмом