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Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 23.06.2022
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Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом
Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:47
2022-06-23T18:27
безопасность
брикс
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в декларации.
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безопасность, брикс, в мире
17:47 23.06.2022 (обновлено: 18:27 23.06.2022)
 
Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

Страны БРИКС призвали к переговорам по конвенции о борьбе с химическим терроризмом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в декларации.
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