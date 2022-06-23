https://ria.ru/20220623/peregovory-1797655476.html

Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 23.06.2022

Страны БРИКС призвали к переговорам по борьбе с химическим терроризмом

Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:47

2022-06-23T17:47

2022-06-23T18:27

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призывают к скорейшему запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с био- и химическим терроризмом, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы призываем к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797654165.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, брикс, в мире