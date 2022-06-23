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Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/panteleymonovka-1797700039.html
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:18
2022-06-23T21:18
специальная военная операция на украине
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797311830.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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украина, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
21:18 23.06.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в ДНР, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в ДНР, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в ДНР, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 14:45Специальная военная операция на Украине
Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПантелеймоновка (Горловский район)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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