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Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:18
2022-06-23T21:18
2022-06-23T21:18
специальная военная операция на украине
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797311830.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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украина, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск