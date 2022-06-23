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При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2022
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:33
2022-06-23T10:33
2022-06-23T10:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Рихтера, 13, 2 погибла мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Озеряновке 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220623/dnr-1797465748.html
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украина, донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле села Озеряновка погибла женщина