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При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/ozeryanovka-1797486749.html
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2022
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:33
2022-06-23T10:33
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Рихтера, 13, 2 погибла мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Озеряновке 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220623/dnr-1797465748.html
украина
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украина, донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
10:33 23.06.2022
 
При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель

Мэр Горловки Приходько: при обстреле села Озеряновка погибла женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Рихтера, 13, 2 погибла мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Озеряновке 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
09:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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