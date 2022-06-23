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При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель

При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2022

При обстреле Озеряновки в ДНР погиб мирный житель

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:33

2022-06-23T10:33

2022-06-23T10:33

специальная военная операция на украине

украина

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками села Озеряновка вблизи донецкой Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Рихтера, 13, 2 погибла мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Озеряновке 10 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220623/dnr-1797465748.html

украина

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украина, донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр