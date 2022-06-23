Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат
Политик Судзуки: температура отношений между Японией и Россией опустилась до нуля
ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Температура отношений между Японией и Россией, на создание которых были потрачены десятилетия, опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
О состоянии российско-японских отношений он выразил своё мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости.
"Разрушить за один день те отношения доверия, которые были построены между Японией и Россией, и на создание которых были потрачены десятилетия – легко. Но делать этого нельзя. Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно", — сказал Мунэо Судзуки.
"Например, Япония ввела экономические санкции против России, ввели персональные санкции. В Японии нет энергоресурсов. К тому же Россия — страна-сосед. Япония покупает 90% энергии из Ближнего Востока. Доставка оттуда занимает два месяца. На российском Сахалине добывается и нефть, и газ. В республике Саха добывают нефть и газ и сейчас во Владивостоке строится комбинат. Доставка в Японию займет полдня. Необходимо использовать эти географические преимущества и доставлять за полдня, а не за два месяца. Япония должна была бы шире смотреть на вещи и продвигать свою позицию, действовать с умом", — считает депутат.
Политик с большим опытом, Мунэо Судзуки считает, что в любой ситуации необходимо думать о будущем и выстраивать отношения, исходя из перспективы, и опасается, что без этого отношениям двух стран может быть нанесен непоправимый урон.
"Не бывает войн, которые бы не кончались. Я думаю, что в недалеком будущем будет урегулирование. В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми", — высказал свои опасения Судзуки.
Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
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Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.