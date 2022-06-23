https://ria.ru/20220623/otnosheniya-1797449400.html

Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат

Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат - РИА Новости, 23.06.2022

Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат

Температура отношений между Японией и Россией, на создание которых были потрачены десятилетия, опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:32

2022-06-23T03:32

2022-06-23T03:32

мунэо судзуки

россия

япония

украина

владимир путин

синдзо абэ

в мире

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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Температура отношений между Японией и Россией, на создание которых были потрачены десятилетия, опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.О состоянии российско-японских отношений он выразил своё мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости.Политик убежден, что Япония должна выстраивать отношения с Россией с учетом своего геополитического положения. Сейчас же Токио действует в русле принятого на Западе мейнстрима в отношении России."Например, Япония ввела экономические санкции против России, ввели персональные санкции. В Японии нет энергоресурсов. К тому же Россия — страна-сосед. Япония покупает 90% энергии из Ближнего Востока. Доставка оттуда занимает два месяца. На российском Сахалине добывается и нефть, и газ. В республике Саха добывают нефть и газ и сейчас во Владивостоке строится комбинат. Доставка в Японию займет полдня. Необходимо использовать эти географические преимущества и доставлять за полдня, а не за два месяца. Япония должна была бы шире смотреть на вещи и продвигать свою позицию, действовать с умом", — считает депутат.Политик с большим опытом, Мунэо Судзуки считает, что в любой ситуации необходимо думать о будущем и выстраивать отношения, исходя из перспективы, и опасается, что без этого отношениям двух стран может быть нанесен непоправимый урон."Не бывает войн, которые бы не кончались. Я думаю, что в недалеком будущем будет урегулирование. В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми", — высказал свои опасения Судзуки.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220622/yaponiya-1797275332.html

https://ria.ru/20220622/politika-1797190384.html

https://ria.ru/20220621/kisida-1796933400.html

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мунэо судзуки, россия, япония, украина, владимир путин, синдзо абэ, в мире