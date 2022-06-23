Рейтинг@Mail.ru
Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/otnosheniya-1797449400.html
Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат
Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат - РИА Новости, 23.06.2022
Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат
Температура отношений между Японией и Россией, на создание которых были потрачены десятилетия, опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T03:32
2022-06-23T03:32
мунэо судзуки
россия
япония
украина
владимир путин
синдзо абэ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:19:640:379_1920x0_80_0_0_1fa3ce781fc0b7fbfe0e68ed32f529ca.jpg
ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Температура отношений между Японией и Россией, на создание которых были потрачены десятилетия, опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.О состоянии российско-японских отношений он выразил своё мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости.Политик убежден, что Япония должна выстраивать отношения с Россией с учетом своего геополитического положения. Сейчас же Токио действует в русле принятого на Западе мейнстрима в отношении России."Например, Япония ввела экономические санкции против России, ввели персональные санкции. В Японии нет энергоресурсов. К тому же Россия — страна-сосед. Япония покупает 90% энергии из Ближнего Востока. Доставка оттуда занимает два месяца. На российском Сахалине добывается и нефть, и газ. В республике Саха добывают нефть и газ и сейчас во Владивостоке строится комбинат. Доставка в Японию займет полдня. Необходимо использовать эти географические преимущества и доставлять за полдня, а не за два месяца. Япония должна была бы шире смотреть на вещи и продвигать свою позицию, действовать с умом", — считает депутат.Политик с большим опытом, Мунэо Судзуки считает, что в любой ситуации необходимо думать о будущем и выстраивать отношения, исходя из перспективы, и опасается, что без этого отношениям двух стран может быть нанесен непоправимый урон."Не бывает войн, которые бы не кончались. Я думаю, что в недалеком будущем будет урегулирование. В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми", — высказал свои опасения Судзуки.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220622/yaponiya-1797275332.html
https://ria.ru/20220622/politika-1797190384.html
https://ria.ru/20220621/kisida-1796933400.html
россия
япония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797193377_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc2eea1e516867887c4bc15f0a0d32c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мунэо судзуки, россия, япония, украина, владимир путин, синдзо абэ, в мире
03:32 23.06.2022
 
Отношения с Россией опустились до нуля, заявил японский депутат

Политик Судзуки: температура отношений между Японией и Россией опустилась до нуля

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Температура отношений между Японией и Россией, на создание которых были потрачены десятилетия, опустилась до нуля, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
О состоянии российско-японских отношений он выразил своё мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Разрушить за один день те отношения доверия, которые были построены между Японией и Россией, и на создание которых были потрачены десятилетия – легко. Но делать этого нельзя. Я очень огорчен и разочарован тем положением, которое сейчас сложилось. Сейчас из-за действий японского правительства температура отношений опустилась до нуля. Я считаю, что это очень серьезно", — сказал Мунэо Судзуки.

Политик убежден, что Япония должна выстраивать отношения с Россией с учетом своего геополитического положения. Сейчас же Токио действует в русле принятого на Западе мейнстрима в отношении России.
"Например, Япония ввела экономические санкции против России, ввели персональные санкции. В Японии нет энергоресурсов. К тому же Россия — страна-сосед. Япония покупает 90% энергии из Ближнего Востока. Доставка оттуда занимает два месяца. На российском Сахалине добывается и нефть, и газ. В республике Саха добывают нефть и газ и сейчас во Владивостоке строится комбинат. Доставка в Японию займет полдня. Необходимо использовать эти географические преимущества и доставлять за полдня, а не за два месяца. Япония должна была бы шире смотреть на вещи и продвигать свою позицию, действовать с умом", — считает депутат.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Вчера, 13:28
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса
Политик с большим опытом, Мунэо Судзуки считает, что в любой ситуации необходимо думать о будущем и выстраивать отношения, исходя из перспективы, и опасается, что без этого отношениям двух стран может быть нанесен непоправимый урон.
"Не бывает войн, которые бы не кончались. Я думаю, что в недалеком будущем будет урегулирование. В отношениях с Россией все будет зависеть от того, как поведет себя Япония. Если Япония продолжит принимать и дальше различные санкции, то отношения станут необратимыми", — высказал свои опасения Судзуки.
Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 03:29
Японский политик назвал нелогичными действия Токио против Москвы
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 09:49
Кисида заявил об изменении политики в отношении России из-за Украины
 
Мунэо СудзукиРоссияЯпонияУкраинаВладимир ПутинСиндзо АбэВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала