https://ria.ru/20220623/oruzhie-1797595853.html

Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву

Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 23.06.2022

Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву

Лидер входящей в правительственную коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини высказался против новых поставок оружия Киеву и за усиление РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:19

2022-06-23T15:19

2022-06-23T15:19

в мире

джузеппе конте

марио драги

борис джонсон

киев

италия

украина

мид италии

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РИМ, 23 июн – РИА Новости. Лидер входящей в правительственную коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини высказался против новых поставок оружия Киеву и за усиление дипломатических усилий по разрешению украинского кризиса."Помочь Украине защититься было целью всего мира с первой минуты (конфликта). Мы находимся на четвертом месяце войны, теперь уже большая часть стран мира и подавляющее большинство итальянцев считают, что говорить следует дипломатии, что самым сильным оружием вновь становится диалог… Поставки оружия до последнего – это, конечно, не решение проблемы", - заявил в четверг известный политик в прямом эфире общенациональной радиостанции Rtl 102.5. Еще в конце мая аналогичную позицию по вопросу об оказании военной помощи Украине занял лидер "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Позднее он предложил принять специальную резолюцию парламента, в которой было бы закреплено обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта.Тем не менее, во вторник Сенат республики, а в среду Палата депутатов одобрили резолюцию по Украине, которая фактически подтвердила данный парламентом еще в марте правительству мандат на оказание всесторонней поддержки Украине, включая военную помощь."В парламенте дело пошло по-другому. Премьер Марио Драги говорил о мире, прекращении огня, разоружении, защите Украины… Центральной темой было прекращение огня", - пояснил Салвини.Одновременно он заявил о своем полном несогласии с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который считает, что война должна идти до победного конца."Если эта война продолжится, для итальянских трудящихся, помимо тех, кто пострадал на Украине, это будет катастрофой. Вот кто-то говорит о войне и оружии и тем самым ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Италии. Чем раньше закончится война, тем раньше можно будет вернуться к работе", - подчеркнул Салвини.Разногласия по вопросу о поставках вооружений Киеву стали главной причиной раскола в руководстве "Движения 5 звезд", в результате чего глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во вторник объявил о своем выходе из этой политической организации, лидером которой он был до января 2020 года. Вместе с ним Д5З покинули более 60 парламентариев, которые уже создали собственную депутатскую группу под названием "Вместе за будущее". После этих событий крупнейшей политической силой в парламенте Италии стала "Лига".В связи с расколом в Д5З в политических кругах Италии активно заговорили о возможном правительственном кризисе и досрочных парламентских выборах."Не думаю, что этот парламент отправит себя домой: будут изобретены 18 партий и партиек, чтобы выжить. Думаю, что часть тех, кто последовал за Ди Майо, сделали это потому, что в Д5З действует правило двойного (парламентского) мандата, после чего - возвращайся домой. Я не верю в досрочные выборы. Полагаю, что голосование состоится в марте будущего года", - заявил лидер "Лиги".

https://ria.ru/20220517/protest-1789113743.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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