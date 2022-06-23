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Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 23.06.2022
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Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву
Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 23.06.2022
Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву
Лидер входящей в правительственную коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини высказался против новых поставок оружия Киеву и за усиление РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:19
2022-06-23T15:19
в мире
джузеппе конте
марио драги
борис джонсон
киев
италия
украина
мид италии
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РИМ, 23 июн – РИА Новости. Лидер входящей в правительственную коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини высказался против новых поставок оружия Киеву и за усиление дипломатических усилий по разрешению украинского кризиса."Помочь Украине защититься было целью всего мира с первой минуты (конфликта). Мы находимся на четвертом месяце войны, теперь уже большая часть стран мира и подавляющее большинство итальянцев считают, что говорить следует дипломатии, что самым сильным оружием вновь становится диалог… Поставки оружия до последнего – это, конечно, не решение проблемы", - заявил в четверг известный политик в прямом эфире общенациональной радиостанции Rtl 102.5.&nbsp; &nbsp;Еще в конце мая аналогичную позицию по вопросу об оказании военной помощи Украине занял лидер "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Позднее он предложил принять специальную резолюцию парламента, в которой было бы закреплено обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта.Тем не менее, во вторник Сенат республики, а в среду Палата депутатов одобрили резолюцию по Украине, которая фактически подтвердила данный парламентом еще в марте правительству мандат на оказание всесторонней поддержки Украине, включая военную помощь."В парламенте дело пошло по-другому. Премьер Марио Драги говорил о мире, прекращении огня, разоружении, защите Украины… Центральной темой было прекращение огня", - пояснил Салвини.Одновременно он заявил о своем полном несогласии с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который считает, что война должна идти до победного конца."Если эта война продолжится, для итальянских трудящихся, помимо тех, кто пострадал на Украине, это будет катастрофой. Вот кто-то говорит о войне и оружии и тем самым ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Италии. Чем раньше закончится война, тем раньше можно будет вернуться к работе", - подчеркнул Салвини.Разногласия по вопросу о поставках вооружений Киеву стали главной причиной раскола в руководстве "Движения 5 звезд", в результате чего глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во вторник объявил о своем выходе из этой политической организации, лидером которой он был до января 2020 года. Вместе с ним Д5З покинули более 60 парламентариев, которые уже создали собственную депутатскую группу под названием "Вместе за будущее". После этих событий крупнейшей политической силой в парламенте Италии стала "Лига".В связи с расколом в Д5З в политических кругах Италии активно заговорили о возможном правительственном кризисе и досрочных парламентских выборах."Не думаю, что этот парламент отправит себя домой: будут изобретены 18 партий и партиек, чтобы выжить. Думаю, что часть тех, кто последовал за Ди Майо, сделали это потому, что в Д5З действует правило двойного (парламентского) мандата, после чего - возвращайся домой. Я не верю в досрочные выборы. Полагаю, что голосование состоится в марте будущего года", - заявил лидер "Лиги".
https://ria.ru/20220517/protest-1789113743.html
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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в мире, джузеппе конте, марио драги, борис джонсон, киев, италия, украина, мид италии, парламент италии, движение 5 звезд
15:19 23.06.2022
 
Лидер правящей итальянской партии высказался против поставок оружия Киеву

Лидер правящей в Италии партии "Лига" Салвини высказался против поставок оружия Украине

© РИА Новости / Александр НатрускинЛидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Салвини
Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Салвини - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Салвини. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 июн – РИА Новости. Лидер входящей в правительственную коалицию Италии партии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини высказался против новых поставок оружия Киеву и за усиление дипломатических усилий по разрешению украинского кризиса.
"Помочь Украине защититься было целью всего мира с первой минуты (конфликта). Мы находимся на четвертом месяце войны, теперь уже большая часть стран мира и подавляющее большинство итальянцев считают, что говорить следует дипломатии, что самым сильным оружием вновь становится диалог… Поставки оружия до последнего – это, конечно, не решение проблемы", - заявил в четверг известный политик в прямом эфире общенациональной радиостанции Rtl 102.5.   
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17 мая, 19:25
Руководство "Движения пяти звезд" выступило против поставок оружия Киеву
Еще в конце мая аналогичную позицию по вопросу об оказании военной помощи Украине занял лидер "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Джузеппе Конте. Позднее он предложил принять специальную резолюцию парламента, в которой было бы закреплено обязательство не продолжать дальнейшие поставки вооружений Киеву, поскольку это может поставить под серьезную угрозу деэскалацию конфликта.
Тем не менее, во вторник Сенат республики, а в среду Палата депутатов одобрили резолюцию по Украине, которая фактически подтвердила данный парламентом еще в марте правительству мандат на оказание всесторонней поддержки Украине, включая военную помощь.
"В парламенте дело пошло по-другому. Премьер Марио Драги говорил о мире, прекращении огня, разоружении, защите Украины… Центральной темой было прекращение огня", - пояснил Салвини.
Одновременно он заявил о своем полном несогласии с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который считает, что война должна идти до победного конца.
"Если эта война продолжится, для итальянских трудящихся, помимо тех, кто пострадал на Украине, это будет катастрофой. Вот кто-то говорит о войне и оружии и тем самым ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Италии. Чем раньше закончится война, тем раньше можно будет вернуться к работе", - подчеркнул Салвини.
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Разногласия по вопросу о поставках вооружений Киеву стали главной причиной раскола в руководстве "Движения 5 звезд", в результате чего глава МИД Италии Луиджи Ди Майо во вторник объявил о своем выходе из этой политической организации, лидером которой он был до января 2020 года. Вместе с ним Д5З покинули более 60 парламентариев, которые уже создали собственную депутатскую группу под названием "Вместе за будущее". После этих событий крупнейшей политической силой в парламенте Италии стала "Лига".
В связи с расколом в Д5З в политических кругах Италии активно заговорили о возможном правительственном кризисе и досрочных парламентских выборах.
"Не думаю, что этот парламент отправит себя домой: будут изобретены 18 партий и партиек, чтобы выжить. Думаю, что часть тех, кто последовал за Ди Майо, сделали это потому, что в Д5З действует правило двойного (парламентского) мандата, после чего - возвращайся домой. Я не верю в досрочные выборы. Полагаю, что голосование состоится в марте будущего года", - заявил лидер "Лиги".
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В миреДжузеппе КонтеМарио ДрагиБорис ДжонсонКиевИталияУкраинаМИД ИталииПарламент ИталииДвижение 5 звезд
 
 
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