https://ria.ru/20220623/oruzhie-1797547874.html

В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине

В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине - РИА Новости, 23.06.2022

В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине

Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:06

2022-06-23T13:06

2022-06-23T13:12

украина

специальная военная операция на украине

в мире

киев

германия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_0:110:3318:1976_1920x0_80_0_0_cdbff1042d7f13861ae89f1b4341fc52.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украина ранее дала ФРГ гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории не будет. Аналогичные гарантии Киев давал США."Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений, поэтому, если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как она используется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле доверять таким заявлениям Киева.

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

украина

киев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, киев, германия, ситуация в днр и лнр