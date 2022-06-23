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В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине
В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине
Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:06
2022-06-23T13:06
2022-06-23T13:12
украина
специальная военная операция на украине
в мире
киев
германия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия тщательно фиксирует все эпизоды использования западного оружия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украина ранее дала ФРГ гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории не будет. Аналогичные гарантии Киев давал США."Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений, поэтому, если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как она используется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле доверять таким заявлениям Киева.
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украина, в мире, киев, германия, ситуация в днр и лнр
13:06 23.06.2022 (обновлено: 13:12 23.06.2022)
В Кремле отслеживают применение западного оружия на Украине
Песков: Россия внимательно фиксирует эпизоды использования западного оружия на Украине