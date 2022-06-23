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СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/obstrely-1797528466.html
СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет
СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет - РИА Новости, 23.06.2022
СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет
Все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел, заявил председатель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:19
2022-06-23T12:19
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
луганская народная республика
днр
украина
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."С 2014 года мы возбудили более 800 уголовных дел. Есть конкретные обвиняемые, военные преступники. С начала специальной военной операции на Украине мы активизировали работу нашей следственной группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказал Бастрыкин во время подписания с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в Минске постановления о создании совместной следственно-оперативной группы для расследования уголовных дел о геноциде. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.По его словам, материалы обо всех обстрелах направляются в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик."Первый приговор в отношении двух английских и одного марокканского наемника уже был вынесен. Мы выступаем за то, чтобы правосудие осуществлялось на территории совершения преступлений. В этой связи мы используем все возможности международного и российского права, чтобы все преступники понесли заслуженную ответственность за свои злодеяния", - подчеркнул председатель СК РФ.Он обратил внимание, что страны Запада продолжают поставки тяжелого вооружения на Украину."Именно поэтому Донецк сегодня продолжают обстреливать. Недавно на Украину прибыла партия французского вооружения, и на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители. Мы проводим тщательное расследование каждого факта обстрела ДНР и ЛНР. Обстреливают и территорию России. Безусловно, все ответственные за обстрелы должны быть привлечены к уголовной ответственности. И мы убеждены, что они такую ответственность понесут", - подчеркнул Бастрыкин.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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луганская народная республика
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следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, днр, украина
12:19 23.06.2022
 
СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет

СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет, все факты расследуются

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазбитое окно в доме в Мариуполе
Разбитое окно в доме в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разбитое окно в доме в Мариуполе. Архивное фото
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"С 2014 года мы возбудили более 800 уголовных дел. Есть конкретные обвиняемые, военные преступники. С начала специальной военной операции на Украине мы активизировали работу нашей следственной группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказал Бастрыкин во время подписания с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в Минске постановления о создании совместной следственно-оперативной группы для расследования уголовных дел о геноциде. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, материалы обо всех обстрелах направляются в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Первый приговор в отношении двух английских и одного марокканского наемника уже был вынесен. Мы выступаем за то, чтобы правосудие осуществлялось на территории совершения преступлений. В этой связи мы используем все возможности международного и российского права, чтобы все преступники понесли заслуженную ответственность за свои злодеяния", - подчеркнул председатель СК РФ.
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Он обратил внимание, что страны Запада продолжают поставки тяжелого вооружения на Украину.
"Именно поэтому Донецк сегодня продолжают обстреливать. Недавно на Украину прибыла партия французского вооружения, и на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители. Мы проводим тщательное расследование каждого факта обстрела ДНР и ЛНР. Обстреливают и территорию России. Безусловно, все ответственные за обстрелы должны быть привлечены к уголовной ответственности. И мы убеждены, что они такую ответственность понесут", - подчеркнул Бастрыкин.
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛуганская Народная РеспубликаДНРУкраина
 
 
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