https://ria.ru/20220623/obstrely-1797528466.html

СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет

СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет - РИА Новости, 23.06.2022

СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет

Все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел, заявил председатель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:19

2022-06-23T12:19

2022-06-23T12:19

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

россия

луганская народная республика

днр

украина

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."С 2014 года мы возбудили более 800 уголовных дел. Есть конкретные обвиняемые, военные преступники. С начала специальной военной операции на Украине мы активизировали работу нашей следственной группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказал Бастрыкин во время подписания с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в Минске постановления о создании совместной следственно-оперативной группы для расследования уголовных дел о геноциде. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.По его словам, материалы обо всех обстрелах направляются в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик."Первый приговор в отношении двух английских и одного марокканского наемника уже был вынесен. Мы выступаем за то, чтобы правосудие осуществлялось на территории совершения преступлений. В этой связи мы используем все возможности международного и российского права, чтобы все преступники понесли заслуженную ответственность за свои злодеяния", - подчеркнул председатель СК РФ.Он обратил внимание, что страны Запада продолжают поставки тяжелого вооружения на Украину."Именно поэтому Донецк сегодня продолжают обстреливать. Недавно на Украину прибыла партия французского вооружения, и на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители. Мы проводим тщательное расследование каждого факта обстрела ДНР и ЛНР. Обстреливают и территорию России. Безусловно, все ответственные за обстрелы должны быть привлечены к уголовной ответственности. И мы убеждены, что они такую ответственность понесут", - подчеркнул Бастрыкин.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), россия, луганская народная республика, днр, украина