СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет
СК возбудил более 800 дел об обстрелах Донбасса за восемь лет, все факты расследуются
Разбитое окно в доме в Мариуполе. Архивное фото
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"С 2014 года мы возбудили более 800 уголовных дел. Есть конкретные обвиняемые, военные преступники. С начала специальной военной операции на Украине мы активизировали работу нашей следственной группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказал Бастрыкин во время подписания с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в Минске постановления о создании совместной следственно-оперативной группы для расследования уголовных дел о геноциде. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, материалы обо всех обстрелах направляются в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Первый приговор в отношении двух английских и одного марокканского наемника уже был вынесен. Мы выступаем за то, чтобы правосудие осуществлялось на территории совершения преступлений. В этой связи мы используем все возможности международного и российского права, чтобы все преступники понесли заслуженную ответственность за свои злодеяния", - подчеркнул председатель СК РФ.
Он обратил внимание, что страны Запада продолжают поставки тяжелого вооружения на Украину.
"Именно поэтому Донецк сегодня продолжают обстреливать. Недавно на Украину прибыла партия французского вооружения, и на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители. Мы проводим тщательное расследование каждого факта обстрела ДНР и ЛНР. Обстреливают и территорию России. Безусловно, все ответственные за обстрелы должны быть привлечены к уголовной ответственности. И мы убеждены, что они такую ответственность понесут", - подчеркнул Бастрыкин.