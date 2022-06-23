https://ria.ru/20220623/obstrel-1797617337.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 16 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:25
2022-06-23T16:25
2022-06-23T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 16 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.30 (совпадает с мск) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 152 мм; 15.35 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, стирол
16:25 23.06.2022 (обновлено: 16:33 23.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке и Горловке