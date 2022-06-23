https://ria.ru/20220623/obstrel-1797601436.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку и Еленовке 14 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:39

2022-06-23T15:39

2022-06-23T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_37bcea5b74abdb635ff3f9f2ccd82a2e.jpg

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку и Еленовке 14 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.05 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.15 - населенный пункт Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 15.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр