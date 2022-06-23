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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку и Еленовке 14 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:39
2022-06-23T15:39
2022-06-23T15:39
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
донецк (днр)
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку и Еленовке 14 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.05 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.15 - населенный пункт Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 15.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку, выпустив 14 снарядов калибра 122 миллиметра