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Украинские войска обстреляли Сигнальное в ДНР
Украинские войска обстреляли Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли Сигнальное в ДНР
Украинские войска утром обстреляли населенный пункт Сигнальное в ДНР, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:06
2022-06-23T09:06
2022-06-23T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли населенный пункт Сигнальное в ДНР, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 - н.п. Новомихайловка - н.п. Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Сигнальное в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Сигнальное, выпустив пять снарядов калибра 122 миллиметра