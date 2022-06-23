В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным
В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным мальчиком
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Новорожденного мальчика нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило в четверг управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, днем 22 июня текущего года 62-летний местный житель проходил по дороге, ведущей к СНТ "Дзержинец-2" мимо лесного массива Закленский неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга. В пути он услышал плач ребенка. По звуку он стал пробираться сквозь заросли деревьев и кустарников. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, он обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Поблизости других людей не было", - сообщило ГУМВД РФ по региону.
По факту обнаружения новорожденного СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. "Ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Смерть новорожденного, находящегося в беспомощном состоянии, не наступила благодаря его своевременному обнаружению и оказанной врачебной помощи", - отмечает следственное управление.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства произошедшего.
20 июня, 12:01В Новой Москве нашли тело младенца