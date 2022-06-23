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В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным - РИА Новости, 23.06.2022
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В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным
В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным - РИА Новости, 23.06.2022
В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным
Новорожденного мальчика нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило в четверг управление СК РФ по региону. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:53
2022-06-23T17:53
происшествия
здоровье - общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Новорожденного мальчика нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило в четверг управление СК РФ по региону."По предварительным данным, днем 22 июня текущего года 62-летний местный житель проходил по дороге, ведущей к СНТ "Дзержинец-2" мимо лесного массива Закленский неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга. В пути он услышал плач ребенка. По звуку он стал пробираться сквозь заросли деревьев и кустарников. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, он обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Поблизости других людей не было", - сообщило ГУМВД РФ по региону.По факту обнаружения новорожденного СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. "Ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Смерть новорожденного, находящегося в беспомощном состоянии, не наступила благодаря его своевременному обнаружению и оказанной врачебной помощи", - отмечает следственное управление.В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства произошедшего.
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россия
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область
17:53 23.06.2022
 
В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным

В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным мальчиком

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Новорожденного мальчика нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило в четверг управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, днем 22 июня текущего года 62-летний местный житель проходил по дороге, ведущей к СНТ "Дзержинец-2" мимо лесного массива Закленский неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга. В пути он услышал плач ребенка. По звуку он стал пробираться сквозь заросли деревьев и кустарников. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, он обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Поблизости других людей не было", - сообщило ГУМВД РФ по региону.
По факту обнаружения новорожденного СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. "Ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Смерть новорожденного, находящегося в беспомощном состоянии, не наступила благодаря его своевременному обнаружению и оказанной врачебной помощи", - отмечает следственное управление.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства произошедшего.
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