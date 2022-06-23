https://ria.ru/20220623/novorozhdennyy-1797657247.html

В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным

В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным - РИА Новости, 23.06.2022

В Воронежской области в лесу нашли сумку с новорожденным

Новорожденного мальчика нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило в четверг управление СК РФ по региону. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:53

2022-06-23T17:53

2022-06-23T17:53

происшествия

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Новорожденного мальчика нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило в четверг управление СК РФ по региону."По предварительным данным, днем 22 июня текущего года 62-летний местный житель проходил по дороге, ведущей к СНТ "Дзержинец-2" мимо лесного массива Закленский неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга. В пути он услышал плач ребенка. По звуку он стал пробираться сквозь заросли деревьев и кустарников. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, он обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Поблизости других людей не было", - сообщило ГУМВД РФ по региону.По факту обнаружения новорожденного СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. "Ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Смерть новорожденного, находящегося в беспомощном состоянии, не наступила благодаря его своевременному обнаружению и оказанной врачебной помощи", - отмечает следственное управление.В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220620/mladenets-1796701237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область