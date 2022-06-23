https://ria.ru/20220623/nesovershennoletnie-1797704689.html

На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних

На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних - РИА Новости, 23.06.2022

На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних

На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:01

2022-06-23T22:01

2022-06-23T22:18

краснодарский край

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краснодарский край

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армавир

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края."В Краснодарском крае будет усилена служба по защите прав несовершеннолетних. Кубанские парламентарии внесли изменения в закон "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.Уточняется, что корректировки действующего закона обусловлены необходимостью увеличения штата муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с постоянно растущей численностью детей за счет активной миграции населения на территорию края. По данным ЗСК, прирост детского населения за последние 5 лет в Краснодарском крае составил 244 тысячи человек."Таким образом, на 37 штатных единиц будет увеличен аппарат муниципальных комиссий в Анапе, Армавире, Геленджике, а также в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и их внутригородских округах и районах", - добавили в пресс-службе.По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, данные прошлогодней переписи обязывают вносить изменения в реализуемую на территории края социально-экономическую политику. "Благодаря помощи федерального центра и собственным ресурсам удаётся формировать социальную инфраструктуру под запросы быстро растущего населения. В крае активно строятся школы и детские сады, учреждения здравоохранения и культуры. В том числе складывающаяся ситуация заставляет корректировать и штатную численность комиссий по делам несовершеннолетних", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.Он добавил, что "это важнейший орган профилактики детской безнадзорности и правонарушений, на его счету множество спасенных детских судеб". "Качество их работы должно быть безупречным, потому что в каждом случае цена вопроса чересчур высока. Поэтому мы вводим нормативы количества штатных сотрудников в зависимости от численности населения на данной территории, чтобы снять чрезмерную нагрузку на членов комиссий, находящихся в зонах особо высокого миграционного притока", – прокомментировал принятый закон Юрий Бурлачко.Другие новости региона читайте здесь>>

https://ria.ru/20220623/promyshlennost-1797687371.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, анапа, армавир