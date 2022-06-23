https://ria.ru/20220623/nesovershennoletnie-1797704689.html
На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних
На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних - РИА Новости, 23.06.2022
На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних
На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:01
2022-06-23T22:01
2022-06-23T22:18
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края."В Краснодарском крае будет усилена служба по защите прав несовершеннолетних. Кубанские парламентарии внесли изменения в закон "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.Уточняется, что корректировки действующего закона обусловлены необходимостью увеличения штата муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с постоянно растущей численностью детей за счет активной миграции населения на территорию края. По данным ЗСК, прирост детского населения за последние 5 лет в Краснодарском крае составил 244 тысячи человек."Таким образом, на 37 штатных единиц будет увеличен аппарат муниципальных комиссий в Анапе, Армавире, Геленджике, а также в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и их внутригородских округах и районах", - добавили в пресс-службе.По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, данные прошлогодней переписи обязывают вносить изменения в реализуемую на территории края социально-экономическую политику. "Благодаря помощи федерального центра и собственным ресурсам удаётся формировать социальную инфраструктуру под запросы быстро растущего населения. В крае активно строятся школы и детские сады, учреждения здравоохранения и культуры. В том числе складывающаяся ситуация заставляет корректировать и штатную численность комиссий по делам несовершеннолетних", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.Он добавил, что "это важнейший орган профилактики детской безнадзорности и правонарушений, на его счету множество спасенных детских судеб". "Качество их работы должно быть безупречным, потому что в каждом случае цена вопроса чересчур высока. Поэтому мы вводим нормативы количества штатных сотрудников в зависимости от численности населения на данной территории, чтобы снять чрезмерную нагрузку на членов комиссий, находящихся в зонах особо высокого миграционного притока", – прокомментировал принятый закон Юрий Бурлачко.Другие новости региона читайте здесь>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, краснодарский край, анапа, армавир
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости.
На Кубани усилят службу по защите прав несовершеннолетних, сообщает
пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.
"В Краснодарском крае
будет усилена служба по защите прав несовершеннолетних. Кубанские парламентарии внесли изменения в закон "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Уточняется, что корректировки действующего закона обусловлены необходимостью увеличения штата муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с постоянно растущей численностью детей за счет активной миграции населения на территорию края. По данным ЗСК, прирост детского населения за последние 5 лет в Краснодарском крае составил 244 тысячи человек.
"Таким образом, на 37 штатных единиц будет увеличен аппарат муниципальных комиссий в Анапе
, Армавире
, Геленджике
, а также в Краснодаре
, Новороссийске
, Сочи
и их внутригородских округах и районах", - добавили в пресс-службе.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, данные прошлогодней переписи обязывают вносить изменения в реализуемую на территории края социально-экономическую политику. "Благодаря помощи федерального центра и собственным ресурсам удаётся формировать социальную инфраструктуру под запросы быстро растущего населения. В крае активно строятся школы и детские сады, учреждения здравоохранения и культуры. В том числе складывающаяся ситуация заставляет корректировать и штатную численность комиссий по делам несовершеннолетних", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
Он добавил, что "это важнейший орган профилактики детской безнадзорности и правонарушений, на его счету множество спасенных детских судеб". "Качество их работы должно быть безупречным, потому что в каждом случае цена вопроса чересчур высока. Поэтому мы вводим нормативы количества штатных сотрудников в зависимости от численности населения на данной территории, чтобы снять чрезмерную нагрузку на членов комиссий, находящихся в зонах особо высокого миграционного притока", – прокомментировал принятый закон Юрий Бурлачко.
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