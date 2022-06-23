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Лавочки с навигацией помогут не заплутать в лесах МО

Лавочки с навигацией помогут не заплутать в лесах МО - РИА Новости, 23.06.2022

Лавочки с навигацией помогут не заплутать в лесах МО

Лавочки с навигацией, которые не дадут гуляющим заблудиться, устанавливают в лесах Московской области. Проект запустили около двух лет назад, сейчас таких... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:36

2022-06-23T19:36

2022-06-23T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лавочки с навигацией, которые не дадут гуляющим заблудиться, устанавливают в лесах Московской области. Проект запустили около двух лет назад, сейчас таких лавочек уже 830. Об этом сообщил телеканал "360".На каждой лавочке есть удобная навигация – указано направление и расстояние до ближайшего населенного пункта. Конечно, на них можно и просто отдохнуть после долгой прогулки в лесу. Лавочки стоят в местах, где люди чаще всего теряются в лесах.До конца года в лесах установят еще 130 таких лавочек.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)