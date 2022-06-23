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Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 23.06.2022
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Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО
Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 23.06.2022
Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО
Пресс-служба НАТО без объяснения причин отказала корреспондентам РИА Новости в аккредитации для освещения саммита альянса, который пройдет на следующей неделе в РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:20
2022-06-23T15:01
в мире
йенс столтенберг
мадрид
россия
европа
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба НАТО без объяснения причин отказала корреспондентам РИА Новости в аккредитации для освещения саммита альянса, который пройдет на следующей неделе в Мадриде."Пишу вам, чтобы сообщить, что мы не можем предоставить вам аккредитацию на саммит НАТО в Мадриде. Приносим искренние извинения. Но мы не можем обсуждать причины этого решения, которое окончательно и не может быть пересмотрено", — говорится в письме от организации.При заполнении анкеты на аккредитацию все журналисты должны были подтвердить свое согласие с тем, что организаторы имеют право отказать в аккредитации без объяснения причин.Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.На фоне спецоперации по демилитаризации Украины Запад ввел санкции против российских СМИ, в частности, заблокировал ресурсы агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с этими медиаресурсами, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
https://ria.ru/20220604/blokirovka-1793107609.html
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7 495 645-6601
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60
353
60
в мире, йенс столтенберг, мадрид, россия, европа, нато
14:20 23.06.2022 (обновлено: 15:01 23.06.2022)
 
Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО

Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО в Мадриде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба НАТО без объяснения причин отказала корреспондентам РИА Новости в аккредитации для освещения саммита альянса, который пройдет на следующей неделе в Мадриде.
"Пишу вам, чтобы сообщить, что мы не можем предоставить вам аккредитацию на саммит НАТО в Мадриде. Приносим искренние извинения. Но мы не можем обсуждать причины этого решения, которое окончательно и не может быть пересмотрено", — говорится в письме от организации.
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При заполнении анкеты на аккредитацию все журналисты должны были подтвердить свое согласие с тем, что организаторы имеют право отказать в аккредитации без объяснения причин.
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
На фоне спецоперации по демилитаризации Украины Запад ввел санкции против российских СМИ, в частности, заблокировал ресурсы агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с этими медиаресурсами, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЙенс СтолтенбергМадридРоссияЕвропаНАТО
 
 
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