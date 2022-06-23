14:20 23.06.2022 (обновлено: 15:01 23.06.2022)
Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО
Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО в Мадриде
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба НАТО без объяснения причин отказала корреспондентам РИА Новости в аккредитации для освещения саммита альянса, который пройдет на следующей неделе в Мадриде.
При заполнении анкеты на аккредитацию все журналисты должны были подтвердить свое согласие с тем, что организаторы имеют право отказать в аккредитации без объяснения причин.
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
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