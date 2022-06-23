https://ria.ru/20220623/nato-1797576991.html

Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО

Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО - РИА Новости, 23.06.2022

Корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на саммит НАТО

Пресс-служба НАТО без объяснения причин отказала корреспондентам РИА Новости в аккредитации для освещения саммита альянса, который пройдет на следующей неделе в РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:20

2022-06-23T14:20

2022-06-23T15:01

в мире

йенс столтенберг

мадрид

россия

европа

нато

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-служба НАТО без объяснения причин отказала корреспондентам РИА Новости в аккредитации для освещения саммита альянса, который пройдет на следующей неделе в Мадриде."Пишу вам, чтобы сообщить, что мы не можем предоставить вам аккредитацию на саммит НАТО в Мадриде. Приносим искренние извинения. Но мы не можем обсуждать причины этого решения, которое окончательно и не может быть пересмотрено", — говорится в письме от организации.При заполнении анкеты на аккредитацию все журналисты должны были подтвердить свое согласие с тем, что организаторы имеют право отказать в аккредитации без объяснения причин.Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.На фоне спецоперации по демилитаризации Украины Запад ввел санкции против российских СМИ, в частности, заблокировал ресурсы агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с этими медиаресурсами, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220604/blokirovka-1793107609.html

мадрид

россия

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, мадрид, россия, европа, нато