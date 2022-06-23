https://ria.ru/20220623/myanma-1797587678.html

Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи поместили в тюрьму

Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи поместили в тюрьму - РИА Новости, 23.06.2022

Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи поместили в тюрьму

Бывшему госсоветнику, фактическому премьер-министру Мьянмы, Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи, которая находится под судом по ряду уголовных дел, изменена... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:51

2022-06-23T14:51

2022-06-23T14:51

в мире

аун сан су чжи

мьянма

нейпьидо

национальная лига за демократию (нлд)

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БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости. Бывшему госсоветнику, фактическому премьер-министру Мьянмы, Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи, которая находится под судом по ряду уголовных дел, изменена мера пресечения - она переведена из-под домашнего ареста в одиночную камеру тюрьмы, сообщили в четверг мьянманские военные власти."Суд Нейпьидо (столица Мьянмы) изменил меру пресечения Аун Сан Су Чжи. Она переведена в одиночную камеру на территории одной из тюрем, как того требует законодательство. С ней хорошо обращаются, она не испытывает неудобств", - говорится в заявлении пресс-службы военного правительства Мьянмы, зачитанном в новостном выпуске мьянманского государственного телеканала MRTV."Судебные заседания по делам, в которых Аун Сан Су Чжи является обвиняемой, теперь будут проходить в зале судебных заседаний на территории тюрьмы", - также говорится в сообщении.Оппозиционный новостной портал "Иравади" подтверждает информацию властей о переводе бывшего национального лидера Мьянмы из-под домашнего ареста в тюрьму, отмечая, что "скорее всего это центральная тюрьма Нейпьидо", так как именно в этой тюрьме построен зал заседаний суда, доступ в который возможен только через территорию пенитенциарного учреждения.По данным портала именно в этот судебный зал переведены также и слушания по делу бывшего советника и помощника Аун Сан Су Чжи, австралийского ученого экономиста Шона Тернелла, которого военные власти обвинили вместе с Аун Сан Су Чжи в нарушении мьянманского Закона о разглашении государственной тайны.До перевода в тюрьму бывшего лидера содержали в одной из правительственных резиденций в Нейпьидо под домашним арестом. Аун Сан Су Чжи ранее никогда не содержалась в тюрьме: при предыдущих военных правительствах она провела в общей сложности 15 лет под домашним арестом в собственном доме в Янгоне, бывшей столице Мьянмы, в период с 1988 по 2011 годы.По информации "Иравади", во время нахождения под домашним арестом в Нейпьидо с февраля 2021 года до момента перевода в тюрьму 23 июня 2022 года вместе с бывшим лидером в резиденции находились семеро ее соратников и помощников и ее любимая собака. Сторонники Аун Сан Су Чжи беспокоятся о том, как скажется содержание в тюрьме в одиночной камере на состоянии здоровья бывшего госсоветника.В отношении семидесятисемилетней Аун Сан Су Чжи, бывшего госсоветника и главы Национальной лиги за демократию (НЛД), бывшей правящей партии Мьянмы, возбуждены более десяти уголовных дел. По двум из них, связанным с обвинениями в коррупции, она уже приговорена к 11 годам тюрьмы. Помимо дел о коррупции и нарушении Закона о гостайне, против Аун Сан Су Чжи возбуждены дела по обвинениям в нелегальном ввозе в Мьянму и использовании электронного оборудования связи и нарушениях режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 во время избирательной кампании 2020 года.Военные у властиМьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.

https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html

https://ria.ru/20220603/myanma-1792988885.html

https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html

мьянма

нейпьидо

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Влада Копылова

в мире, аун сан су чжи, мьянма, нейпьидо, национальная лига за демократию (нлд)