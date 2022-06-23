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Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии объединиться - РИА Новости, 23.06.2022
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Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии объединиться
Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии объединиться - РИА Новости, 23.06.2022
Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии объединиться
Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии преодолеть политические разногласия, чтобы объединить свои усилия для противостояния нынешнему... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:11
2022-06-23T16:11
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии преодолеть политические разногласия, чтобы объединить свои усилия для противостояния нынешнему правящему режиму.В Молдавии больше месяца проходят акции протеста. Манифестанты выражают недовольство нынешней экономической ситуацией и обвиняют власти в бездействии. Протестующие требуют отставки руководства страны и досрочных парламентских выборов. Каждую неделю проходят один-два митинга. В четверг протестующие выражали протест из-за продления режима ЧП, введенного из-за ситуации на Украине. По мнению депутатов-социалистов, под предлогом режима ЧП правящая партия "Действие и справедливость" (ПДС) узурпирует власть."Оппозиционным партиям нечего делить. Нужно забыть какие-то свои личные обиды, преодолеть политические разногласия, чтобы объединить усилия для противостояния нынешнему правящему режиму", - заявил Додон в четверг журналистам на выходе из Национального антикоррупционного центра, куда он был вызван на допрос к прокурорам.Экс-президент выразил мнение, что любая оппозиционная партия в стране на порядок сильнее ПДС. "Любой из оппозиции, если его посадить сейчас у руля власти, будет сильнее и компетентнее тех, кто руководит сейчас страной. Нужно объединяться. У социалистов получилось же найти взаимопонимание с коммунистами Владимира Воронина, теперь этот блок в парламенте эффективный. Это альтернатива нынешней власти", - сказал Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. Шестнадцатого июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении жене экс-президента Галине Додон.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797447486.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
16:11 23.06.2022
 
Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии объединиться

Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии объединиться против власти Санду

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии преодолеть политические разногласия, чтобы объединить свои усилия для противостояния нынешнему правящему режиму.
В Молдавии больше месяца проходят акции протеста. Манифестанты выражают недовольство нынешней экономической ситуацией и обвиняют власти в бездействии. Протестующие требуют отставки руководства страны и досрочных парламентских выборов. Каждую неделю проходят один-два митинга. В четверг протестующие выражали протест из-за продления режима ЧП, введенного из-за ситуации на Украине. По мнению депутатов-социалистов, под предлогом режима ЧП правящая партия "Действие и справедливость" (ПДС) узурпирует власть.
Глава МИД Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Глава МИД Молдавии объяснил отказ поддержать санкции против России
"Оппозиционным партиям нечего делить. Нужно забыть какие-то свои личные обиды, преодолеть политические разногласия, чтобы объединить усилия для противостояния нынешнему правящему режиму", - заявил Додон в четверг журналистам на выходе из Национального антикоррупционного центра, куда он был вызван на допрос к прокурорам.
Экс-президент выразил мнение, что любая оппозиционная партия в стране на порядок сильнее ПДС. "Любой из оппозиции, если его посадить сейчас у руля власти, будет сильнее и компетентнее тех, кто руководит сейчас страной. Нужно объединяться. У социалистов получилось же найти взаимопонимание с коммунистами Владимира Воронина, теперь этот блок в парламенте эффективный. Это альтернатива нынешней власти", - сказал Додон.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
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Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. Шестнадцатого июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении жене экс-президента Галине Додон.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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Запад готов к уничтожению Молдавии
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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