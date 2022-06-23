https://ria.ru/20220623/mobilizatsiya-1797450716.html

В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации

В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации - РИА Новости, 23.06.2022

В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации

Власти Евросоюза рассматривают возможность депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ, РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:50

2022-06-23T04:50

2022-06-23T04:50

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

в мире

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Евросоюза рассматривают возможность депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он отметил, что эта мера вызвана нежеланием жителей регионов юго-востока Украины вступать в ряды украинской армии или как-либо помогать ей.Замглавы ВГА региона подчеркнул, что большая часть украинцев не понимает, из-за чего они должны идти на смерть, вступая в ряды ВСУ.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/polkovnik-1797425678.html

https://ria.ru/20220621/mobilizatsiya-1797018470.html

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кирилл стремоусов, в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, евросоюз