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В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/mobilizatsiya-1797450716.html
В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации
В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации - РИА Новости, 23.06.2022
В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации
Власти Евросоюза рассматривают возможность депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ, РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:50
2022-06-23T04:50
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Евросоюза рассматривают возможность депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он отметил, что эта мера вызвана нежеланием жителей регионов юго-востока Украины вступать в ряды украинской армии или как-либо помогать ей.Замглавы ВГА региона подчеркнул, что большая часть украинцев не понимает, из-за чего они должны идти на смерть, вступая в ряды ВСУ.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/polkovnik-1797425678.html
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кирилл стремоусов, в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, евросоюз
04:50 23.06.2022
 
В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: ЕС может депортировать украинцев для мобилизации в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Евросоюза рассматривают возможность депортации всех украинцев, находящихся на территории стран объединения, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ, заявил в беседе с порталом "Украина.ру" замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он отметил, что эта мера вызвана нежеланием жителей регионов юго-востока Украины вступать в ряды украинской армии или как-либо помогать ей.
"Сейчас Европейский Союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды "могилизации". Не мобилизации, а именно "могилизации"", — заявил Стремоусов.
Замглавы ВГА региона подчеркнул, что большая часть украинцев не понимает, из-за чего они должны идти на смерть, вступая в ряды ВСУ.
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"Они проиграли". Полковник США объявил Украину несостоявшимся государством
Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВ миреУкраинаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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