https://ria.ru/20220623/metro-1797499906.html

Бочкарев: станция метро "Университет дружбы народов" готова почти на 70%

Бочкарев: станция метро "Университет дружбы народов" готова почти на 70% - РИА Новости, 23.06.2022

Бочкарев: станция метро "Университет дружбы народов" готова почти на 70%

Строительство станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро в Москве завершено почти на 70%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:09

2022-06-23T11:09

2022-06-23T11:09

москва

строительство метро в москве

андрей бочкарев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Строительство станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро в Москве завершено почти на 70%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На станции завершаются монолитные работы, ведется обратная засыпка и уже начинается монтаж инженерных систем. Строительную готовность станции можно оценить в 68%", – рассказал он.Станция расположена вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Она мелкого заложения с одним подземным вестибюлем с выходом на улицу Миклухо-Маклая."В шаговой доступности от новой станции расположен ряд столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до места назначения, минуя наземный транспорт", – подчеркнул Бочкарев.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров пройдет от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.

https://ria.ru/20220620/moskva-1796766993.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, строительство метро в москве, андрей бочкарев