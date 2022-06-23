https://ria.ru/20220623/lavrov-1797709428.html

Лавров оценил союзничество Минска и Москвы

Лавров оценил союзничество Минска и Москвы - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров оценил союзничество Минска и Москвы

Союзничество России и Белоруссии распространяется на все сферы жизни и деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:51

2022-06-23T22:51

2022-06-23T22:51

россия

белоруссия

одкб

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии распространяется на все сферы жизни и деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Вижу, как наши президенты подают пример честного обсуждения любых проблем, нахождения решений, опирающихся на уважение интересов партнера, союзника и на продвижение своих приоритетов, то есть поиск того самого баланса интересов, который делает любые договоренности устойчивыми и перспективными. Сейчас реализуются 28 союзных программ, согласованных именно в той логике, о которой я говорю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.Он добавил, что стороны чуть больше времени потратили, зато получили надежные решения, осуществляемые сейчас достаточно быстрыми темпами."Мы – союзники. Союзничество распространяется на все сферы жизни и деятельности, начиная с военно-политической безопасности, которые мы совместно обеспечиваем на западном фланге ОДКБ (здесь Белоруссия играет ключевую роль), продолжая темами экономического взаимодействия. Главное – это выравнивание правил хозяйствования для предприятий наших двух стран и социальных условий для граждан России и Белоруссии. Это принципиальный момент, позволяющий белорусам в России чувствовать себя всегда дома и то же самое россиянам в Белоруссии", - заключил российский министр.

https://ria.ru/20220623/sotrudnichestvo-1797707740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, одкб, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)