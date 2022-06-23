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Лавров оценил союзничество Минска и Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
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Лавров оценил союзничество Минска и Москвы
Лавров оценил союзничество Минска и Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров оценил союзничество Минска и Москвы
Союзничество России и Белоруссии распространяется на все сферы жизни и деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:51
2022-06-23T22:51
россия
белоруссия
одкб
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии распространяется на все сферы жизни и деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Вижу, как наши президенты подают пример честного обсуждения любых проблем, нахождения решений, опирающихся на уважение интересов партнера, союзника и на продвижение своих приоритетов, то есть поиск того самого баланса интересов, который делает любые договоренности устойчивыми и перспективными. Сейчас реализуются 28 союзных программ, согласованных именно в той логике, о которой я говорю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.Он добавил, что стороны чуть больше времени потратили, зато получили надежные решения, осуществляемые сейчас достаточно быстрыми темпами."Мы – союзники. Союзничество распространяется на все сферы жизни и деятельности, начиная с военно-политической безопасности, которые мы совместно обеспечиваем на западном фланге ОДКБ (здесь Белоруссия играет ключевую роль), продолжая темами экономического взаимодействия. Главное – это выравнивание правил хозяйствования для предприятий наших двух стран и социальных условий для граждан России и Белоруссии. Это принципиальный момент, позволяющий белорусам в России чувствовать себя всегда дома и то же самое россиянам в Белоруссии", - заключил российский министр.
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россия, белоруссия, одкб, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:51 23.06.2022
 
Лавров оценил союзничество Минска и Москвы

Лавров: союзничество Минска и Москвы распространяется на все сферы жизни и деятельности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии распространяется на все сферы жизни и деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вижу, как наши президенты подают пример честного обсуждения любых проблем, нахождения решений, опирающихся на уважение интересов партнера, союзника и на продвижение своих приоритетов, то есть поиск того самого баланса интересов, который делает любые договоренности устойчивыми и перспективными. Сейчас реализуются 28 союзных программ, согласованных именно в той логике, о которой я говорю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
Он добавил, что стороны чуть больше времени потратили, зато получили надежные решения, осуществляемые сейчас достаточно быстрыми темпами.
"Мы – союзники. Союзничество распространяется на все сферы жизни и деятельности, начиная с военно-политической безопасности, которые мы совместно обеспечиваем на западном фланге ОДКБ (здесь Белоруссия играет ключевую роль), продолжая темами экономического взаимодействия. Главное – это выравнивание правил хозяйствования для предприятий наших двух стран и социальных условий для граждан России и Белоруссии. Это принципиальный момент, позволяющий белорусам в России чувствовать себя всегда дома и то же самое россиянам в Белоруссии", - заключил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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РоссияБелоруссияОДКБСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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