Лавров оценил союзничество Минска и Москвы
Лавров: союзничество Минска и Москвы распространяется на все сферы жизни и деятельности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Союзничество России и Белоруссии распространяется на все сферы жизни и деятельности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вижу, как наши президенты подают пример честного обсуждения любых проблем, нахождения решений, опирающихся на уважение интересов партнера, союзника и на продвижение своих приоритетов, то есть поиск того самого баланса интересов, который делает любые договоренности устойчивыми и перспективными. Сейчас реализуются 28 союзных программ, согласованных именно в той логике, о которой я говорю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
Он добавил, что стороны чуть больше времени потратили, зато получили надежные решения, осуществляемые сейчас достаточно быстрыми темпами.
"Мы – союзники. Союзничество распространяется на все сферы жизни и деятельности, начиная с военно-политической безопасности, которые мы совместно обеспечиваем на западном фланге ОДКБ (здесь Белоруссия играет ключевую роль), продолжая темами экономического взаимодействия. Главное – это выравнивание правил хозяйствования для предприятий наших двух стран и социальных условий для граждан России и Белоруссии. Это принципиальный момент, позволяющий белорусам в России чувствовать себя всегда дома и то же самое россиянам в Белоруссии", - заключил российский министр.