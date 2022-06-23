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Запад не разрешает развивающимся странам принимать решения, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022
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Запад не разрешает развивающимся странам принимать решения, заявил Лавров
Запад не разрешает развивающимся странам принимать решения, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022
Запад не разрешает развивающимся странам принимать решения, заявил Лавров
Запад не хочет позволять развивающимся странам принимать собственные решения, выкручивает руки, прибегая прямому шантажу и ультиматумам, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:46
2022-06-23T22:46
россия
белоруссия
турция
одкб
оон
нато
сергей лавров
мид украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад не хочет позволять развивающимся странам принимать собственные решения, выкручивает руки, прибегая прямому шантажу и ультиматумам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Пусть развивающиеся страны сопоставляют, анализируют и принимают собственное решение в отношении проблем, возникающих между нами и Западом. Но он не хочет позволять им принимать собственное решение, посылает эмиссаров, выкручивают руки, подвергая соответствующих деятелей прямому шантажу, ультиматумам, спекулируя на их финансовом положении, на том, где у них учатся дети. Мне это хорошо известно", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.Он добавил, что не может даже допустить в мыслях, что нечто подобное будет применяться в рамках той же ОДКБ. "Есть политики, подверженные такому влиянию в разных странах. Нужно продолжать разговоры, начатые во время встречи ОДКБ в Москве, и которые были поддержаны в Ереване министрами иностранных дел ОДКБ. Мы союзники и товарищи. Должны по-честному обсуждать все вопросы, которые нам предстоит решать сообща. Как пел Булат Окуджава, "чтоб не пропасть поодиночке, возьмемся за руки, друзья". Это великая мудрость. Убежден, что все наши соседи это прекрасно понимают", - сказал министр.Как уточнил глава МИД РФ, в НАТО немыслима ситуация, когда любая страна альянса вдруг начнет отходить от общей позиции. Сейчас Турция пытается добиться уважения своих интересов в связи со вступлением Швеции и Финляндии, напомнил министр."Это редчайшее исключение, тем более турки предельно ясно и понятно объяснили, чего они хотят. Они считают некоторые организации террористическими. Эти организации нашли приют в Финляндии и Швеции. Турция объяснила, что она хочет устранить эту проблему. В случае же с другими голосованиями в ООН или где-то еще натовцы абсолютно солидарно "поднимают руки". Знаем, что те, кто испытывает сомнения, оказываются под жутким давлением. И оно оказывается и на наших союзников", - пояснил Лавров.Он добавил, что в ОДКБ нет "палочной" дисциплины. "Всегда стараемся искать баланс интересов. Потерявший все приличия Запад против соблюдения уставного принципа ООН об уважении суверенного равенства государств, в соответствии с которым мы изложили свою позицию с Белоруссией, с другими нашими союзниками", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20220623/peregovory-1797707887.html
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белоруссия
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россия, белоруссия, турция, одкб, оон, нато, сергей лавров, мид украины
22:46 23.06.2022
 
Запад не разрешает развивающимся странам принимать решения, заявил Лавров

Лавров: Запад не хочет позволять развивающимся странам принимать собственные решения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад не хочет позволять развивающимся странам принимать собственные решения, выкручивает руки, прибегая прямому шантажу и ультиматумам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пусть развивающиеся страны сопоставляют, анализируют и принимают собственное решение в отношении проблем, возникающих между нами и Западом. Но он не хочет позволять им принимать собственное решение, посылает эмиссаров, выкручивают руки, подвергая соответствующих деятелей прямому шантажу, ультиматумам, спекулируя на их финансовом положении, на том, где у них учатся дети. Мне это хорошо известно", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
Он добавил, что не может даже допустить в мыслях, что нечто подобное будет применяться в рамках той же ОДКБ. "Есть политики, подверженные такому влиянию в разных странах. Нужно продолжать разговоры, начатые во время встречи ОДКБ в Москве, и которые были поддержаны в Ереване министрами иностранных дел ОДКБ. Мы союзники и товарищи. Должны по-честному обсуждать все вопросы, которые нам предстоит решать сообща. Как пел Булат Окуджава, "чтоб не пропасть поодиночке, возьмемся за руки, друзья". Это великая мудрость. Убежден, что все наши соседи это прекрасно понимают", - сказал министр.
Как уточнил глава МИД РФ, в НАТО немыслима ситуация, когда любая страна альянса вдруг начнет отходить от общей позиции. Сейчас Турция пытается добиться уважения своих интересов в связи со вступлением Швеции и Финляндии, напомнил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 22:40
Лавров считает, что Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Россией
"Это редчайшее исключение, тем более турки предельно ясно и понятно объяснили, чего они хотят. Они считают некоторые организации террористическими. Эти организации нашли приют в Финляндии и Швеции. Турция объяснила, что она хочет устранить эту проблему. В случае же с другими голосованиями в ООН или где-то еще натовцы абсолютно солидарно "поднимают руки". Знаем, что те, кто испытывает сомнения, оказываются под жутким давлением. И оно оказывается и на наших союзников", - пояснил Лавров.
Он добавил, что в ОДКБ нет "палочной" дисциплины. "Всегда стараемся искать баланс интересов. Потерявший все приличия Запад против соблюдения уставного принципа ООН об уважении суверенного равенства государств, в соответствии с которым мы изложили свою позицию с Белоруссией, с другими нашими союзниками", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 22:37
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров
 
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