22:35 23.06.2022 (обновлено: 01:41 24.06.2022)
Лавров оценил возможность возобновления переговоров с Киевом
Глава МИД Лавров усомнился, что Украине позволят вернуться к дипломатическому процессу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне. Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре", — также сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.
Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.