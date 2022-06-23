https://ria.ru/20220623/lavrov-1797707610.html

Лавров оценил возможность возобновления переговоров с Киевом

Лавров оценил возможность возобновления переговоров с Киевом - РИА Новости, 24.06.2022

Лавров оценил возможность возобновления переговоров с Киевом

Когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-23T22:35

2022-06-23T22:35

2022-06-24T01:41

в мире

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украина

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

мария захарова

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/peregovory-1796726895.html

https://ria.ru/20220617/peregovory-1796154557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, мария захарова, киев