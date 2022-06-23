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Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой - РИА Новости, 23.06.2022
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Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой
Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой - РИА Новости, 23.06.2022
Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой
Крым и освобожденные южные регионы Украины станут единой транспортной системой, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:18
2022-06-23T12:18
в мире
украина
запорожская область
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым и освобожденные южные регионы Украины станут единой транспортной системой, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Крым намерен запустить автобусное сообщение с освобождёнными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля - пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме."С запуском автобусного и железнодорожного сообщения с Крымом Херсонская и Запорожская области становятся одной транспортной системой, которая соединена с материковой Россией двумя коридорами - через Крымский мост и ДНР", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, с запуском полноценного транспортного сообщения все логистические проблемы освобожденных регионов будут решены.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220618/krym-1796383946.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/osvobozhdenie-1795610993.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, республика крым
12:18 23.06.2022
 
Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой

Советник главы Крыма Крючков: полуостров и юг Украины станут единой системой

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"Автобус в Крыму
Автобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
Автобус в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым и освобожденные южные регионы Украины станут единой транспортной системой, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Крым намерен запустить автобусное сообщение с освобождёнными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля - пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 09:14Специальная военная операция на Украине
Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины
"С запуском автобусного и железнодорожного сообщения с Крымом Херсонская и Запорожская области становятся одной транспортной системой, которая соединена с материковой Россией двумя коридорами - через Крымский мост и ДНР", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, с запуском полноценного транспортного сообщения все логистические проблемы освобожденных регионов будут решены.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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