https://ria.ru/20220623/krym-1797526632.html

Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой

Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой - РИА Новости, 23.06.2022

Крым и юг Украины с запуском автобусов и поездов станут единой системой

Крым и освобожденные южные регионы Украины станут единой транспортной системой, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:18

2022-06-23T12:18

2022-06-23T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым и освобожденные южные регионы Украины станут единой транспортной системой, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Крым намерен запустить автобусное сообщение с освобождёнными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля - пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме."С запуском автобусного и железнодорожного сообщения с Крымом Херсонская и Запорожская области становятся одной транспортной системой, которая соединена с материковой Россией двумя коридорами - через Крымский мост и ДНР", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, с запуском полноценного транспортного сообщения все логистические проблемы освобожденных регионов будут решены.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220618/krym-1796383946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/osvobozhdenie-1795610993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская область, россия, республика крым