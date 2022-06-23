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При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ
При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ
Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает местный телеканал Wowktv. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:04
2022-06-23T04:04
2022-06-23T04:04
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает местный телеканал Wowktv.По данным телеканала, вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.Согласно данным спасательных служб, находившиеся на борту шесть человек погибли, передает телеканал.
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в мире, сша, вашингтон
При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ
Wowktv: при крушении частного вертолета в Западной Вирджинии в США погибли шесть человек