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При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ

При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022

При крушении вертолета в США погибли шесть человек, сообщили СМИ

Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает местный телеканал Wowktv. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:04

2022-06-23T04:04

2022-06-23T04:04

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США, сообщает местный телеканал Wowktv.По данным телеканала, вертолет Bell UH-1B потерпел крушение в округе Логан, штат Западная Вирджиния.Согласно данным спасательных служб, находившиеся на борту шесть человек погибли, передает телеканал.

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в мире, сша, вашингтон