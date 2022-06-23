https://ria.ru/20220623/krasnodar-1797608959.html

В Краснодаре три улицы назовут в честь погибших на Украине военных

В Краснодаре три улицы назовут в честь погибших на Украине военных - РИА Новости, 23.06.2022

В Краснодаре три улицы назовут в честь погибших на Украине военных

Городской думой было принято решение назвать три новых улицы Краснодара в честь военнослужащих, которые погибли при спецоперации на Украине и были отмечены... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:06

2022-06-23T16:06

2022-06-23T16:06

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

донбасс

россия

украина

краснодар

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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Городской думой было принято решение назвать три новых улицы Краснодара в честь военнослужащих, которые погибли при спецоперации на Украине и были отмечены высокими государственными наградами посмертно, сообщил мэр города Андрей Алексеенко.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии, улицы не будут переименовывать, они получат новые названия в новой застройке Прикубанского округа."Среди них — Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов и краснодарцы — Юрий Борисов и Андрей Присеко, которые удостоены Орденов Мужества. Все трое погибли, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине", - написал Алексеенко в своём Telegram-канале.Нурмагомед Гаджимагомедов – старший лейтенант, гвардии командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, был удостоен звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине. Юрий Борисов - капитан, командир роты, Андрей Присеко - командир взвода морской пехоты, погибли в ходе спецоперации, оба были награждены Орденом Мужества.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/zhoga-1791232512.html

https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html

донбасс

россия

украина

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донбасс, россия, украина, краснодар