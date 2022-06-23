https://ria.ru/20220623/kotenok-1797445626.html

В Приморье выхаживают редкого дальневосточного лесного котенка-сироту

В Приморье выхаживают редкого дальневосточного лесного котенка-сироту - РИА Новости, 23.06.2022

В Приморье выхаживают редкого дальневосточного лесного котенка-сироту

Еще одного детеныша краснокнижного дальневосточного лесного кота, чью мать сбила машина, обнаружили у дороги в Приморье, его доставили в Центр реабилитации... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T01:18

2022-06-23T01:18

2022-06-23T01:18

хорошие новости

приморский край

японское море

фонд президентских грантов

всемирный фонд дикой природы

россия

фокино

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Еще одного детеныша краснокнижного дальневосточного лесного кота, чью мать сбила машина, обнаружили у дороги в Приморье, его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), сообщает организация.Люди обнаружили котенка на обочине и отвезли его сотрудникам министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, которые передали малыша в Центр для реабилитации и выпуска в дикую природу.На прошлой неделе Центр сообщал, что жители города Фокино обнаружили сбитую самку дальневосточного лесного кота с котенком и привезли их в учреждение. Взрослая кошка погибла, котенок тоже получил травмы, и его начали выхаживать.Дальневосточный лесной кот занесен в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20220620/orlany-1796648272.html

https://ria.ru/20220531/utyata-1791979164.html

приморский край

японское море

россия

фокино

владивосток

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приморский край, японское море, фонд президентских грантов, всемирный фонд дикой природы, россия, фокино, владивосток