https://ria.ru/20220623/koronavirus-1797497257.html

В России за сутки госпитализировали 1202 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1202 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1202 заболевших COVID-19

Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:03

2022-06-23T11:03

2022-06-23T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 23 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1202 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,2%", - говорится в сообщении. Согласно нему, увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах, снижение отмечено в 40 регионах страны, ситуация не изменилась в 11 регионах.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3517 человек, на 6,6% меньше в сравнении с 22 июня. "Выявлено 3166 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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