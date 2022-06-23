В России за сутки госпитализировали 1202 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3166 новых случаев COVID-19, выздоровели 3517, умерли 68 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 23 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1202 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,2%", - говорится в сообщении. Согласно нему, увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах, снижение отмечено в 40 регионах страны, ситуация не изменилась в 11 регионах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3517 человек, на 6,6% меньше в сравнении с 22 июня. "Выявлено 3166 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", - говорится в сообщении.
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