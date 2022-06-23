https://ria.ru/20220623/katerinovka-1797709792.html

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль село Катериновка

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль село Катериновка - РИА Новости, 23.06.2022

Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль село Катериновка

Село Катериновка в Донбассе полностью под контролем союзных сил Народной милиции Луганской Народной Республики и Российской Федерации, сообщает корреспондент... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:54

2022-06-23T22:54

2022-06-23T22:54

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

луганская народная республика

украина

донбасс

россия

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КАТЕРИНОВКА (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Село Катериновка в Донбассе полностью под контролем союзных сил Народной милиции Луганской Народной Республики и Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике.Он уточнил, что жители села встречали военнослужащих очень тепло."Хорошо, сердечно и тепло встречали", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797554843.html

луганская народная республика

украина

донбасс

россия

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рамзан кадыров, луганская народная республика, украина, донбасс, россия