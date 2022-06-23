https://ria.ru/20220623/ikea-1797688628.html

Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA

Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA - РИА Новости, 23.06.2022

Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил РИА Новости, что негативно относится к идее внешнего управления в IKEA. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:07

2022-06-23T20:07

2022-06-23T20:07

экономика

ikea international group

швеция

госдума рф

владимир путин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Московская обл.), 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил РИА Новости, что негативно относится к идее внешнего управления в IKEA.Генсовет Федерации независимых профсоюзов России в апреле обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство. В том же месяце ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.Также губернатор выразил уверенность, что в случае продажи IKEA новый собственник будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже."Я уверен, что IKEA в случае ее продажи возьмет тот, кто будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже, а лучше", - сказал Воробьев.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html

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экономика, ikea international group, швеция, госдума рф, владимир путин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)