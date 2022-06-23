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Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA - РИА Новости, 23.06.2022
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Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA
Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA - РИА Новости, 23.06.2022
Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил РИА Новости, что негативно относится к идее внешнего управления в IKEA. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:07
2022-06-23T20:07
экономика
ikea international group
швеция
госдума рф
владимир путин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Московская обл.), 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил РИА Новости, что негативно относится к идее внешнего управления в IKEA.Генсовет Федерации независимых профсоюзов России в апреле обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство. В том же месяце ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.Также губернатор выразил уверенность, что в случае продажи IKEA новый собственник будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже."Я уверен, что IKEA в случае ее продажи возьмет тот, кто будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже, а лучше", - сказал Воробьев.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
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экономика, ikea international group, швеция, госдума рф, владимир путин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
20:07 23.06.2022
 
Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA

Губернатор Подмосковья Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин IKEA
Магазин IKEA - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Московская обл.), 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил РИА Новости, что негативно относится к идее внешнего управления в IKEA.
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России в апреле обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство. В том же месяце ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.
"К внешнему управлению я отношусь негативно. Потому что каждым направлением должен управлять тот человек, который имеет к этому компетенции, склонность и мастерство", - сказал Воробьев.
Также губернатор выразил уверенность, что в случае продажи IKEA новый собственник будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже.
"Я уверен, что IKEA в случае ее продажи возьмет тот, кто будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже, а лучше", - сказал Воробьев.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
Люди возле магазина IKEA в Химках - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 14:58
В России предложили объединить поставщиков ИКЕА под единым брендом
 
ЭкономикаIKEA International GroupШвецияГосдума РФВладимир ПутинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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