Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA
Губернатор Подмосковья Воробьев негативно относится к идее внешнего управления в IKEA
Магазин IKEA. Архивное фото
УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Московская обл.), 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил РИА Новости, что негативно относится к идее внешнего управления в IKEA.
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России в апреле обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство. В том же месяце ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.
"К внешнему управлению я отношусь негативно. Потому что каждым направлением должен управлять тот человек, который имеет к этому компетенции, склонность и мастерство", - сказал Воробьев.
Также губернатор выразил уверенность, что в случае продажи IKEA новый собственник будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже.
"Я уверен, что IKEA в случае ее продажи возьмет тот, кто будет делать все, что там продавалось ранее, не хуже, а лучше", - сказал Воробьев.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.