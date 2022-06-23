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Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/gumpomosch-1797713418.html
Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР
Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР
Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины, заявил в четверг на брифинге начальник Национального... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:31
2022-06-23T23:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
запорожская область
украина
донецкая народная республика
гуманитарная помощь
россия
херсонская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что с 2 марта 2022 года на Украину уже доставлено более 35 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения."Проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев.Он рассказал, что 23 июня проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 853,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797307992.html
луганская народная республика
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украина
донецкая народная республика
россия
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луганская народная республика, запорожская область, украина, донецкая народная республика, гуманитарная помощь, россия, херсонская область
23:31 23.06.2022
 
Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР

Минобороны: Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном
Автомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Автомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 38,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что с 2 марта 2022 года на Украину уже доставлено более 35 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"Проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев.
Он рассказал, что 23 июня проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 853,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГуманитарная помощьРоссияХерсонская область
 
 
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