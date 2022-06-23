https://ria.ru/20220623/gumpomosch-1797713418.html

Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР

Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022

Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР

Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины, заявил в четверг на брифинге начальник Национального... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:31

2022-06-23T23:31

2022-06-23T23:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

запорожская область

украина

донецкая народная республика

гуманитарная помощь

россия

херсонская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что с 2 марта 2022 года на Украину уже доставлено более 35 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения."Проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев.Он рассказал, что 23 июня проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 853,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797307992.html

луганская народная республика

запорожская область

украина

донецкая народная республика

россия

херсонская область

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луганская народная республика, запорожская область, украина, донецкая народная республика, гуманитарная помощь, россия, херсонская область