Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР
Минобороны: Россия подготовила около 40 тысяч тонн гумпомощи для ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном
Автомобиль НМ ЛНР с гуманитарной помощью в Рубежном. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия подготовила почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи для ДНР, ЛНР и освобожденных районов Украины, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 38,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что с 2 марта 2022 года на Украину уже доставлено более 35 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"Проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев.
Он рассказал, что 23 июня проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 853,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.