https://ria.ru/20220623/gumenyuk-1797457601.html
Защита экс-мэра Владивостока не смогла обжаловать продление его ареста
Защита экс-мэра Владивостока не смогла обжаловать продление его ареста - РИА Новости, 23.06.2022
Защита экс-мэра Владивостока не смогла обжаловать продление его ареста
Суд во Владивостоке отклонил жалобу защиты на продление до 3 августа срока содержания под стражей экс-мэра Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T07:59
2022-06-23T07:59
2022-06-23T07:59
происшествия
олег гуменюк (политик)
владивосток
приморский край
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Суд во Владивостоке отклонил жалобу защиты на продление до 3 августа срока содержания под стражей экс-мэра Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщает прокуратура Приморья.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка. По версии следствия, до вступления в должность мэра, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", фигурант получил взятки в общей сумме 6,9 миллиона рублей от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье. Также, по версии СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицает."Сегодня Приморский краевой суд с учетом позиции прокуратуры Приморского края отклонил апелляционную жалобу защитника Олега Гуменюка на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока, которым бывшему чиновнику продлен срок содержания под стражей в рамках ранее избранной меры пресечения", — говорится в сообщении.Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена до 3 августа 2022 года.
https://ria.ru/20220621/deputat-1796911443.html
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происшествия, олег гуменюк (политик), владивосток, приморский край, приморский краевой суд
Защита экс-мэра Владивостока не смогла обжаловать продление его ареста
Защита бывшего мэра Владивостока Гуменюка не смогла обжаловать продление его ареста