https://ria.ru/20220623/gosdolg-1797574708.html

Силуанов назвал создание преград для обслуживания госдолга России фарсом

Силуанов назвал создание преград для обслуживания госдолга России фарсом - РИА Новости, 23.06.2022

Силуанов назвал создание преград для обслуживания госдолга России фарсом

Создание искусственных преград для обслуживания госдолга РФ выглядит фарсом, его последствия будут значимы для мировых финансов, считает министр финансов России РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:06

2022-06-23T14:06

2022-06-23T14:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Создание искусственных преград для обслуживания госдолга РФ выглядит фарсом, его последствия будут значимы для мировых финансов, считает министр финансов России Антон Силуанов."Вся эта ситуация выглядит как фарс... И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда", - добавил он.По мнению министра, если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов "выкупать" у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами."Нам сказали нет. Если же задача в том, чтобы найти и заблокировать другие активы России за границей и на них обращать взыскание, то таких коммерческих активов у России нет, а все официальные активы имеют дипломатический иммунитет. Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту. И это уже будет другой мир с совершенно другими правилами. И нам тогда придется реагировать иначе – не в правовом поле", - пояснил Силуанов.Он также высказал мнение, что в данной ситуации "дефолтом" было бы правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств. "Это наносит урон деловой репутации западных финансовых институтов. Последствия таких решений будут значимыми для всей мировой финансовой системы, прежнего доверия к западной финансовой инфраструктуре, очевидно, уже не будет", - уверен глава российского Минфина.

https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797562769.html

https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов