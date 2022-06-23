https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html

Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики

Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики - РИА Новости, 23.06.2022

Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики

Зима в Германии "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже пришел, заявил, выступая в бундестаге, министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:36

2022-06-23T16:36

2022-06-23T17:29

германия

в мире

цены на нефть

роберт хабек

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Зима в Германии "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже пришел, заявил, выступая в бундестаге, министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Сейчас лето, <...> мы хотим после двух лет пандемии снова стать свободными, но зима стоит на пороге. Уже сейчас. Политически стоит перед дверью. И мы должны решить парадокс с обеспечением (газом. — Прим. ред.), должны принять меры сейчас, которые будут необходимы нам зимой", — сказал он.По словам министра, "в Германии газовый кризис, хотя сейчас безопасность поставок гарантирована, а уровень заполнения хранилищ растет".В то же время, как добавил Хабек, если по завершении профилактических работ на газопроводе "Северный поток" "будет обострение ситуации", то ФРГ "окажется в сценарии, где будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму".Сегодня правительство объявило о переходе на второй этап плана по сокращению потребления газа. Это произошло на фоне сокращения поставок "Газпрома", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций. Кроме того, накануне газета Financial Times сообщила, что Берлин опасается полного прекращения снабжения на время летнего технического обслуживания трубопровода "Северный поток".Весной этого года Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе вводится режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797589877.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, цены на нефть, роберт хабек, санкции в отношении россии