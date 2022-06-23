16:36 23.06.2022 (обновлено: 17:29 23.06.2022)
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики
Министр экономики ФРГ Хабек: в политическом смысле зима уже стоит на пороге
Вид на Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Зима в Германии "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже пришел, заявил, выступая в бундестаге, министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Сейчас лето, <...> мы хотим после двух лет пандемии снова стать свободными, но зима стоит на пороге. Уже сейчас. Политически стоит перед дверью. И мы должны решить парадокс с обеспечением (газом. — Прим. ред.), должны принять меры сейчас, которые будут необходимы нам зимой", — сказал он.
По словам министра, "в Германии газовый кризис, хотя сейчас безопасность поставок гарантирована, а уровень заполнения хранилищ растет".
В то же время, как добавил Хабек, если по завершении профилактических работ на газопроводе "Северный поток" "будет обострение ситуации", то ФРГ "окажется в сценарии, где будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму".
Сегодня правительство объявило о переходе на второй этап плана по сокращению потребления газа. Это произошло на фоне сокращения поставок "Газпрома", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций. Кроме того, накануне газета Financial Times сообщила, что Берлин опасается полного прекращения снабжения на время летнего технического обслуживания трубопровода "Северный поток".
Весной этого года Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе вводится режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.