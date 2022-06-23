Рейтинг@Mail.ru
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики - РИА Новости, 23.06.2022
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики
Зима в Германии "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже пришел, заявил, выступая в бундестаге, министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:36
2022-06-23T17:29
германия
в мире
цены на нефть
роберт хабек
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_0:261:3160:2039_1920x0_80_0_0_004e7d7ac8637fecc0c1ce27329b923a.jpg
БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Зима в Германии "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже пришел, заявил, выступая в бундестаге, министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Сейчас лето, &lt;...&gt; мы хотим после двух лет пандемии снова стать свободными, но зима стоит на пороге. Уже сейчас. Политически стоит перед дверью. И мы должны решить парадокс с обеспечением (газом. — Прим. ред.), должны принять меры сейчас, которые будут необходимы нам зимой", — сказал он.По словам министра, "в Германии газовый кризис, хотя сейчас безопасность поставок гарантирована, а уровень заполнения хранилищ растет".В то же время, как добавил Хабек, если по завершении профилактических работ на газопроводе "Северный поток" "будет обострение ситуации", то ФРГ "окажется в сценарии, где будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму".Сегодня правительство объявило о переходе на второй этап плана по сокращению потребления газа. Это произошло на фоне сокращения поставок "Газпрома", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций. Кроме того, накануне газета Financial Times сообщила, что Берлин опасается полного прекращения снабжения на время летнего технического обслуживания трубопровода "Северный поток".Весной этого года Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе вводится режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.
https://ria.ru/20220623/gaz-1797589877.html
https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_a44b9b081402f5d42ef8fc8a34416fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, цены на нефть, роберт хабек, санкции в отношении россии
16:36 23.06.2022 (обновлено: 17:29 23.06.2022)
 
Энергетический кризис уже пришел в Германию, заявил министр экономики

Министр экономики ФРГ Хабек: в политическом смысле зима уже стоит на пороге

© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Зима в Германии "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже пришел, заявил, выступая в бундестаге, министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Сейчас лето, <...> мы хотим после двух лет пандемии снова стать свободными, но зима стоит на пороге. Уже сейчас. Политически стоит перед дверью. И мы должны решить парадокс с обеспечением (газом. — Прим. ред.), должны принять меры сейчас, которые будут необходимы нам зимой", — сказал он.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
15:01
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы
По словам министра, "в Германии газовый кризис, хотя сейчас безопасность поставок гарантирована, а уровень заполнения хранилищ растет".
В то же время, как добавил Хабек, если по завершении профилактических работ на газопроводе "Северный поток" "будет обострение ситуации", то ФРГ "окажется в сценарии, где будет недостаточно газа, чтобы прожить зиму".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
16:36
Немцы предрекли Германии бунты из-за ситуации с газом
Сегодня правительство объявило о переходе на второй этап плана по сокращению потребления газа. Это произошло на фоне сокращения поставок "Газпрома", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций. Кроме того, накануне газета Financial Times сообщила, что Берлин опасается полного прекращения снабжения на время летнего технического обслуживания трубопровода "Северный поток".
Весной этого года Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе вводится режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.
Люди делают покупки в супермаркете в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:00
"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает
 
ГерманияВ миреЦены на нефтьРоберт ХабекСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала