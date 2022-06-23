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ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ - РИА Новости, 23.06.2022
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ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ
ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ - РИА Новости, 23.06.2022
ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ
Европарламент (ЕП) принял законопроект, по которому все операторы газохранилищ в Евросоюзе должны будут пройти обязательную сертификацию во избежание рисков... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:34
2022-06-23T14:43
евросоюз
в мире
природный газ
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европарламент (ЕП) принял законопроект, по которому все операторы газохранилищ в Евросоюзе должны будут пройти обязательную сертификацию во избежание рисков вмешательства извне, не прошедшие ее должны будут отказаться от собственности на хранилища в союзе, говорится в сообщении ЕП."Закон был принят в четверг 490 голосами (за) при 47 (голосах против) и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета (стран ЕС) перед публикацией в Официальном журнале и вступлением в силу", - говорится в релизе.В нем уточняется, что в рамках новых правил "все операторы хранилищ должны будут пройти новую обязательную сертификацию, чтобы избежать рисков внешнего вмешательства"."Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС", - говорится в сообщении.
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евросоюз, в мире, природный газ, европарламент
14:34 23.06.2022 (обновлено: 14:43 23.06.2022)
 
ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ

Европарламент принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европарламент (ЕП) принял законопроект, по которому все операторы газохранилищ в Евросоюзе должны будут пройти обязательную сертификацию во избежание рисков вмешательства извне, не прошедшие ее должны будут отказаться от собственности на хранилища в союзе, говорится в сообщении ЕП.
"Закон был принят в четверг 490 голосами (за) при 47 (голосах против) и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета (стран ЕС) перед публикацией в Официальном журнале и вступлением в силу", - говорится в релизе.
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В нем уточняется, что в рамках новых правил "все операторы хранилищ должны будут пройти новую обязательную сертификацию, чтобы избежать рисков внешнего вмешательства".
"Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС", - говорится в сообщении.
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