https://ria.ru/20220623/gazokhranilischa-1797581983.html

ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ

ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ - РИА Новости, 23.06.2022

ЕП принял законопроект об обязательной сертификации операторов газохранилищ

Европарламент (ЕП) принял законопроект, по которому все операторы газохранилищ в Евросоюзе должны будут пройти обязательную сертификацию во избежание рисков... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:34

2022-06-23T14:34

2022-06-23T14:43

евросоюз

в мире

природный газ

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европарламент (ЕП) принял законопроект, по которому все операторы газохранилищ в Евросоюзе должны будут пройти обязательную сертификацию во избежание рисков вмешательства извне, не прошедшие ее должны будут отказаться от собственности на хранилища в союзе, говорится в сообщении ЕП."Закон был принят в четверг 490 голосами (за) при 47 (голосах против) и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета (стран ЕС) перед публикацией в Официальном журнале и вступлением в силу", - говорится в релизе.В нем уточняется, что в рамках новых правил "все операторы хранилищ должны будут пройти новую обязательную сертификацию, чтобы избежать рисков внешнего вмешательства"."Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от собственности или контроля над мощностями по хранению газа ЕС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797576894.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797573742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, природный газ, европарламент