https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797539294.html

Российская авиация уничтожила на Украине новый взвод гаубиц М-777

Российская авиация уничтожила на Украине новый взвод гаубиц М-777 - РИА Новости, 23.06.2022

Российская авиация уничтожила на Украине новый взвод гаубиц М-777

Российские ракетные войска за сутки уничтожили в ходе операции на Украине взвод американских гаубиц М-777 и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч",... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:43

2022-06-23T12:43

2022-06-23T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467257_83:0:2238:1212_1920x0_80_0_0_7c977370d62aa14994270aa26a8f81fb.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска за сутки уничтожили в ходе операции на Украине взвод американских гаубиц М-777 и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч", сообщило в четверг Минобороны России."Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе Новопокровское в ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области", - говорится в релизе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, вооруженные силы украины