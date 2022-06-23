Российская авиация уничтожила на Украине новый взвод гаубиц М-777
Минобороны: российская авиация уничтожила на Украине новый взвод гаубиц М-777
© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска за сутки уничтожили в ходе операции на Украине взвод американских гаубиц М-777 и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч", сообщило в четверг Минобороны России.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе Новопокровское в ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области", - говорится в релизе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.