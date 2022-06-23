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WSJ рассказал, почему Восточная Европа начинает отворачиваться от Украины - РИА Новости, 23.06.2022
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WSJ рассказал, почему Восточная Европа начинает отворачиваться от Украины
WSJ рассказал, почему Восточная Европа начинает отворачиваться от Украины - РИА Новости, 23.06.2022
WSJ рассказал, почему Восточная Европа начинает отворачиваться от Украины
Поддерживавшие Украину страны Восточной Европы столкнулись с серьезными экономическими проблемами и начали постепенно отворачиваться от прозападных политиков,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:59
2022-06-23T18:19
восточная европа
украина
евросоюз
словакия
чехия
прибалтика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поддерживавшие Украину страны Восточной Европы столкнулись с серьезными экономическими проблемами и начали постепенно отворачиваться от прозападных политиков, пишет The Wall Street Journal.Автор приводит статистические данные, свидетельствующие о том, что кризис становится все более заметным в повседневной жизни. Выросли цены на бензин, электроэнергию и продукты питания. Инфляция в Чешской Республике достигла 16%, а в Прибалтике — 20%. Из-за этого сократилось производство: на 3,8% в Чехии и на 9,4% в Словакии. По прогнозам, ситуация будет только ухудшаться.Население Восточной Европы начинает отворачиваться от правящих прозападных политиков. В Словакии "хрупкое коалиционное правительство балансирует на грани краха" из-за разногласий по вопросам антироссийских санкций, пишет Наттрас. Чехи начали отворачиваться от проевропейской правящей партии. Таким же образом настроенное болгарское правительство получило вотум недоверия после продолжительных споров о бюджете.Более того, треть словаков обвиняют Запад в "провоцировании России на войну с Украиной", а бывший премьер-министр Роберт Фицо возложил на правительство ответственность за "уступки интересам США".Западные страны ввели санкции после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1796909435.html
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восточная европа, украина, евросоюз, словакия, чехия, прибалтика
16:59 23.06.2022 (обновлено: 18:19 23.06.2022)
 
WSJ рассказал, почему Восточная Европа начинает отворачиваться от Украины

WSJ: проблемы в экономике испытывают на прочность Восточную Европу и ее поддержку Украины

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поддерживавшие Украину страны Восточной Европы столкнулись с серьезными экономическими проблемами и начали постепенно отворачиваться от прозападных политиков, пишет The Wall Street Journal.

"Вывешивать желто-синие флаги на городских улицах — это одно. А просить восточноевропейцев тянуть на себе долгосрочные финансовые траты ради Украины — это совсем другое", — пишет автор статьи Уильям Наттрас.

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Автор приводит статистические данные, свидетельствующие о том, что кризис становится все более заметным в повседневной жизни. Выросли цены на бензин, электроэнергию и продукты питания. Инфляция в Чешской Республике достигла 16%, а в Прибалтике — 20%. Из-за этого сократилось производство: на 3,8% в Чехии и на 9,4% в Словакии. По прогнозам, ситуация будет только ухудшаться.
Население Восточной Европы начинает отворачиваться от правящих прозападных политиков. В Словакии "хрупкое коалиционное правительство балансирует на грани краха" из-за разногласий по вопросам антироссийских санкций, пишет Наттрас. Чехи начали отворачиваться от проевропейской правящей партии. Таким же образом настроенное болгарское правительство получило вотум недоверия после продолжительных споров о бюджете.
Более того, треть словаков обвиняют Запад в "провоцировании России на войну с Украиной", а бывший премьер-министр Роберт Фицо возложил на правительство ответственность за "уступки интересам США".

"Если прозападные, проукраинские правительства не смогут выдержать надвигающийся шторм, геополитические пристрастия в Восточной Европе вскоре могут начать колебаться", — подытоживает Наттрас.

Западные страны ввели санкции после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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