https://ria.ru/20220623/evroimitatsiya-1797506593.html

Власти Молдавии занимаются "евроимитацией", заявили в Приднестровье

Власти Молдавии занимаются "евроимитацией", заявили в Приднестровье - РИА Новости, 23.06.2022

Власти Молдавии занимаются "евроимитацией", заявили в Приднестровье

Власти Молдавии занимаются не евроинтеграцией, а "евроимитацией", их заявления о том, что жители Приднестровья хотят в Евросоюз - популизм, заявил в четверг... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:33

2022-06-23T11:33

2022-06-23T11:33

в мире

молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Молдавии занимаются не евроинтеграцией, а "евроимитацией", их заявления о том, что жители Приднестровья хотят в Евросоюз - популизм, заявил в четверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев."Это чистый воды популизм. Я уверен, что руководство Молдавии до конца не понимает, чего хочет народ Молдавии, потому что никто не спрашивал молдавский народ, не проводил референдумов. Возможно, госпожа (президент Майя) Санду желает евроинтеграции или воссоединения с Румынией, но у народа Приднестровья совершенно другие планы. Сегодня они (власти Молдавии - ред.) занимаются так называемой евроинтеграцией, или евроимитацией, создавая проблемы людям, которые живут в Приднестровье, и, в том числе, гражданам Молдовы", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в Приднестровье, наоборот, прошло несколько референдумов, на которых жители определили дальнейшее направление развития."Мы знаем, куда мы направляемся, какой у нас вектор. Как известно, вектор Приднестровья - независимость и последующее развитие взаимоотношений с Российской Федерацией", - добавил Игнатьев.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

https://ria.ru/20220623/miting-1797504836.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз