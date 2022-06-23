Власти Молдавии занимаются "евроимитацией", заявили в Приднестровье
Глава МИД Приднестровья Игнатьев: власти Молдавии занимаются "евроимитацией"
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Молдавии занимаются не евроинтеграцией, а "евроимитацией", их заявления о том, что жители Приднестровья хотят в Евросоюз - популизм, заявил в четверг глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
"Это чистый воды популизм. Я уверен, что руководство Молдавии до конца не понимает, чего хочет народ Молдавии, потому что никто не спрашивал молдавский народ, не проводил референдумов. Возможно, госпожа (президент Майя) Санду желает евроинтеграции или воссоединения с Румынией, но у народа Приднестровья совершенно другие планы. Сегодня они (власти Молдавии - ред.) занимаются так называемой евроинтеграцией, или евроимитацией, создавая проблемы людям, которые живут в Приднестровье, и, в том числе, гражданам Молдовы", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в Приднестровье, наоборот, прошло несколько референдумов, на которых жители определили дальнейшее направление развития.
"Мы знаем, куда мы направляемся, какой у нас вектор. Как известно, вектор Приднестровья - независимость и последующее развитие взаимоотношений с Российской Федерацией", - добавил Игнатьев.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.