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Более двух миллионов человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/evakuatsiya-1797703623.html
Более двух миллионов человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины
Более двух миллионов человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 23.06.2022
Более двух миллионов человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины
Более 2 миллионов человек эвакуированы в Россию с Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик с начала спецоперации, только за сутки – более 22 тысяч,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:55
2022-06-23T21:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Более 2 миллионов человек эвакуированы в Россию с Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик с начала спецоперации, только за сутки – более 22 тысяч, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 380 человек, в том числе 3 615 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 048 928 человек, из которых 325 435 – дети", – сказал Мизинцев.Он также сообщил, что границу России пересекли 312 388 автомобилей, в том числе за сутки – 4 375.По словам Мизинцева, в регионах РФ штатно функционирует более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, с беженцами ведется индивидуальная работа, оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, местами в детских садах и учебных заведениях, а также социальными выплатами и пособиями.Генерал добавил, что на горячую линию российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, в федеральные органы власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 43 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные РФ районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 758 537 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:55 23.06.2022
 
Более двух миллионов человек эвакуировали в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины

Минобороны: более двух миллионов человек эвакуировали в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Более 2 миллионов человек эвакуированы в Россию с Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик с начала спецоперации, только за сутки – более 22 тысяч, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 380 человек, в том числе 3 615 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 048 928 человек, из которых 325 435 – дети", – сказал Мизинцев.
Он также сообщил, что границу России пересекли 312 388 автомобилей, в том числе за сутки – 4 375.
По словам Мизинцева, в регионах РФ штатно функционирует более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, с беженцами ведется индивидуальная работа, оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, местами в детских садах и учебных заведениях, а также социальными выплатами и пособиями.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 21:40Специальная военная операция на Украине
Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР
Генерал добавил, что на горячую линию российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, в федеральные органы власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 43 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные РФ районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 758 537 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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