https://ria.ru/20220623/energoresursy-1797682541.html

В бундестаге заявили, что отказ от энергоресурсов из России вредит Германии

В бундестаге заявили, что отказ от энергоресурсов из России вредит Германии - РИА Новости, 23.06.2022

В бундестаге заявили, что отказ от энергоресурсов из России вредит Германии

Энергетические санкций в отношении России стоит прекратить, так как отказ от российских энергоресурсов бьет лишь по населению и компаниям в Германии, заявил... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:22

2022-06-23T19:22

2022-06-23T19:29

роберт хабек

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германия

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евросоюз

бундестаг германии

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Энергетические санкций в отношении России стоит прекратить, так как отказ от российских энергоресурсов бьет лишь по населению и компаниям в Германии, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа."Хабек не смог сказать, какие конкретно меры следует предпринять, чтобы домохозяйства и предприятия не раздавило ценовым бременем в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении Эрнста на сайте партии "Левых".В экспертном сообществе, согласно Эрнсту, существует консенсус, что в текущем году полностью обойтись без российского природного газа не получится."Чтобы предотвратить причинение вреда собственным гражданам, правительство Германии и ЕС должны срочно пересмотреть свои санкции против России в энергетическом секторе. Они почти не работают, ставят под угрозу нашу промышленность и имеют всё нарастающее влияние на наше население", — подчеркнул парламентарий.По словам Эрнста, его партия поддерживает санкции против "олигархов", но для наступления мира на Украине требуются дипломатические усилия. Федеральное правительство месяцами "закручивало санкционные гайки" в энергетическом секторе, а теперь удивляется тому, что Россия ограничивает свои поставки, говорит Эрнст."Федеральное правительство должно признать, что кратковременный отказ от российской энергии не замедлит российскую армию, а нанесет лишь массовый вред собственному населению и компаниям. Нам не нужна санкционная политика, которая носит чисто символический характер и заставляет страдать наших работников, пенсионеров и семьи", - подчеркнул он.Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220622/ugol-1797321490.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роберт хабек, россия, германия, украина, евросоюз, бундестаг германии