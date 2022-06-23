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Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта - РИА Новости, 23.06.2022
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Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта
Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта - РИА Новости, 23.06.2022
Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта
Власти Владивостока ведут переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования проекта модернизации городского электротранспорта, сообщил мэр города... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:00
2022-06-23T04:00
константин шестаков
экономика
россия
владивосток
вэб.рф (вэб)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Власти Владивостока ведут переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования проекта модернизации городского электротранспорта, сообщил мэр города Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья."Готовим проект по модернизации трамвайных путей и подвижного состава. Современный электротранспорт — оптимальный способ без пробок и вреда для экологии добраться до нужного места. Цена вопроса — 2 миллиарда рублей, но проект необходим столице Приморья. Мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования", — сказал Шестаков.
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константин шестаков, экономика, россия, владивосток, вэб.рф (вэб), приморский край
04:00 23.06.2022
 
Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта

Мэр Владивостока Шестаков: с ВЭБ.РФ обсуждается модернизация городского электротранспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид из кампуса Дальневосточного федерального университета на Университетскую набережную и бухту Аякс
Вид из кампуса Дальневосточного федерального университета на Университетскую набережную и бухту Аякс - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид из кампуса Дальневосточного федерального университета на Университетскую набережную и бухту Аякс. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Власти Владивостока ведут переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования проекта модернизации городского электротранспорта, сообщил мэр города Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья.
"Готовим проект по модернизации трамвайных путей и подвижного состава. Современный электротранспорт — оптимальный способ без пробок и вреда для экологии добраться до нужного места. Цена вопроса — 2 миллиарда рублей, но проект необходим столице Приморья. Мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования", — сказал Шестаков.
 
Константин ШестаковЭкономикаРоссияВладивостокВЭБ.РФ (ВЭБ)Приморский край
 
 
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