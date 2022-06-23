https://ria.ru/20220623/elektrotransport-1797449899.html

Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта

Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта - РИА Новости, 23.06.2022

Власти Владивостока обсуждают с ВЭБ.РФ модернизацию электротранспорта

Власти Владивостока ведут переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования проекта модернизации городского электротранспорта, сообщил мэр города... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:00

2022-06-23T04:00

2022-06-23T04:00

константин шестаков

экономика

россия

владивосток

вэб.рф (вэб)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Власти Владивостока ведут переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования проекта модернизации городского электротранспорта, сообщил мэр города Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья."Готовим проект по модернизации трамвайных путей и подвижного состава. Современный электротранспорт — оптимальный способ без пробок и вреда для экологии добраться до нужного места. Цена вопроса — 2 миллиарда рублей, но проект необходим столице Приморья. Мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах финансирования", — сказал Шестаков.

россия

владивосток

приморский край

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константин шестаков, экономика, россия, владивосток, вэб.рф (вэб), приморский край