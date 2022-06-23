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Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям - РИА Новости, 23.06.2022
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Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям
Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям - РИА Новости, 23.06.2022
Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям
Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.06.2022
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Обеспечение надежного энергоснабжения социальных объектов – важное направление работы Комплекса городского хозяйства. В этом году провели работы в восьми школах и детских садах. Для технологического присоединения новых объектов проложили около 6,5 километров электросетей напряжением 0,4 киловатт и 20 киловатт. Еще три школы и один детский сад получили дополнительные мощности", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков подчеркнул, что все учреждения обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.В прошлом году столичные энергетики подключили к сетям 28 объектов образования, включая здание РАНХиГС на проспекте Вернадского и школу №2065 в ТиНАО.
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москва, тинао, петр бирюков
11:01 23.06.2022
 

Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обеспечение надежного энергоснабжения социальных объектов – важное направление работы Комплекса городского хозяйства. В этом году провели работы в восьми школах и детских садах. Для технологического присоединения новых объектов проложили около 6,5 километров электросетей напряжением 0,4 киловатт и 20 киловатт. Еще три школы и один детский сад получили дополнительные мощности", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Бирюков подчеркнул, что все учреждения обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
В прошлом году столичные энергетики подключили к сетям 28 объектов образования, включая здание РАНХиГС на проспекте Вернадского и школу №2065 в ТиНАО.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
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