https://ria.ru/20220623/elektroseti-1797496654.html

Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям

Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям - РИА Новости, 23.06.2022

Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям

Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:01

2022-06-23T11:01

2022-06-23T11:01

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москва

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Восемь городских школ и детских садов в Москве подключили к электросетям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Обеспечение надежного энергоснабжения социальных объектов – важное направление работы Комплекса городского хозяйства. В этом году провели работы в восьми школах и детских садах. Для технологического присоединения новых объектов проложили около 6,5 километров электросетей напряжением 0,4 киловатт и 20 киловатт. Еще три школы и один детский сад получили дополнительные мощности", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков подчеркнул, что все учреждения обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.В прошлом году столичные энергетики подключили к сетям 28 объектов образования, включая здание РАНХиГС на проспекте Вернадского и школу №2065 в ТиНАО.

https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797471554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, петр бирюков