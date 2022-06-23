https://ria.ru/20220623/elektrichestvo-1797535505.html
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС
Несколько районов Забайкальского края вслед за Бурятией остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:31
2022-06-23T12:31
2022-06-23T12:31
происшествия
забайкальский край
улан-удэ
читаэнерго
чита
россия
электричество
республика бурятия
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ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Несколько районов Забайкальского края вслед за Бурятией остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, энергетики и связи.Ранее пресс-служба "Читаэнергосбыта" сообщила об отключении электричества в значительной части Улан-Удэ из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС."По данным регионального диспетчерского управления, отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и Читы связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС. В энергосистеме Забайкальского края действием противоаварийной автоматики произошли отключения потребителей. Специалисты работают над устранением аварии", - цитирует пресс-служба слова замминистра ЖКХ Забайкальского края Александра Суханюка.Уточняется, что электроснабжение планируется восстановить в течение 1-1,5 часа. Все оборудование филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", по информации предприятия, работает исправно.
https://ria.ru/20220623/zemletryasenie-1797451565.html
забайкальский край
улан-удэ
чита
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, улан-удэ, читаэнерго, чита, россия, электричество, республика бурятия
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС
Часть Забайкальского края осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС