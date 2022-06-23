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Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022
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Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС
Несколько районов Забайкальского края вслед за Бурятией остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:31
2022-06-23T12:31
происшествия
забайкальский край
улан-удэ
читаэнерго
чита
россия
электричество
республика бурятия
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ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Несколько районов Забайкальского края вслед за Бурятией остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, энергетики и связи.Ранее пресс-служба "Читаэнергосбыта" сообщила об отключении электричества в значительной части Улан-Удэ из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС."По данным регионального диспетчерского управления, отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и Читы связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС. В энергосистеме Забайкальского края действием противоаварийной автоматики произошли отключения потребителей. Специалисты работают над устранением аварии", - цитирует пресс-служба слова замминистра ЖКХ Забайкальского края Александра Суханюка.Уточняется, что электроснабжение планируется восстановить в течение 1-1,5 часа. Все оборудование филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", по информации предприятия, работает исправно.
https://ria.ru/20220623/zemletryasenie-1797451565.html
забайкальский край
улан-удэ
чита
россия
республика бурятия
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происшествия, забайкальский край, улан-удэ, читаэнерго, чита, россия, электричество, республика бурятия
12:31 23.06.2022
 
Часть Забайкалья осталась без электричества из-за аварии на ГРЭС

Часть Забайкальского края осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Несколько районов Забайкальского края вслед за Бурятией остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, энергетики и связи.
Ранее пресс-служба "Читаэнергосбыта" сообщила об отключении электричества в значительной части Улан-Удэ из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.
"По данным регионального диспетчерского управления, отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и Читы связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС. В энергосистеме Забайкальского края действием противоаварийной автоматики произошли отключения потребителей. Специалисты работают над устранением аварии", - цитирует пресс-служба слова замминистра ЖКХ Забайкальского края Александра Суханюка.
Уточняется, что электроснабжение планируется восстановить в течение 1-1,5 часа. Все оборудование филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", по информации предприятия, работает исправно.
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
05:51
У Северных Курил произошло землетрясение
 
ПроисшествияЗабайкальский крайУлан-УдэЧитаэнергоЧитаРоссияЭлектричествоРеспублика Бурятия
 
 
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