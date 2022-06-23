https://ria.ru/20220623/durer-1797552715.html

В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер

В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер - РИА Новости, 23.06.2022

В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер

Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:27

2022-06-23T16:27

2022-06-23T16:27

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной странице книги XVI века нашли рисунок, который может принадлежать кисти Альбрехта Дюрера, пишет Artnet. Размеры иллюстрации — 16,5 на шесть сантиметров. На ней изображены два херувима на спинах фантастических морских существ. Языки последних переплетаются, внутри образованной ими фигуры — герб Виллибальда Пиркгеймера. Он был известным нюрнбергским ученым и знакомым Дюрера. В книге — древнегреческий текст, написанный во втором веке. Она была опубликована в 1502 году. Вскоре ее приобрел Пиркгеймер. Его наследники продали в 1634 году 14 книг с рисунками Дюрера. До наших дней сохранилось только шесть. Эксперты предполагают, что работа с древнегреческим текстом может быть седьмой.

https://ria.ru/20220609/kartina-1794296640.html

германия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, живопись, германия