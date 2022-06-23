https://ria.ru/20220623/durer-1797552715.html
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер - РИА Новости, 23.06.2022
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер
Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:27
2022-06-23T16:27
2022-06-23T16:27
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной странице книги XVI века нашли рисунок, который может принадлежать кисти Альбрехта Дюрера, пишет Artnet. Размеры иллюстрации — 16,5 на шесть сантиметров. На ней изображены два херувима на спинах фантастических морских существ. Языки последних переплетаются, внутри образованной ими фигуры — герб Виллибальда Пиркгеймера. Он был известным нюрнбергским ученым и знакомым Дюрера. В книге — древнегреческий текст, написанный во втором веке. Она была опубликована в 1502 году. Вскоре ее приобрел Пиркгеймер. Его наследники продали в 1634 году 14 книг с рисунками Дюрера. До наших дней сохранилось только шесть. Эксперты предполагают, что работа с древнегреческим текстом может быть седьмой.
https://ria.ru/20220609/kartina-1794296640.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, живопись, германия
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер
Немецкие библиотекари нашли в книге XVI века рисунок, автором которого может быть Дюрер