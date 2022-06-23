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В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
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В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер - РИА Новости, 23.06.2022
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер
Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:27
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной странице книги XVI века нашли рисунок, который может принадлежать кисти Альбрехта Дюрера, пишет Artnet. Размеры иллюстрации — 16,5 на шесть сантиметров. На ней изображены два херувима на спинах фантастических морских существ. Языки последних переплетаются, внутри образованной ими фигуры — герб Виллибальда Пиркгеймера. Он был известным нюрнбергским ученым и знакомым Дюрера. В книге — древнегреческий текст, написанный во втором веке. Она была опубликована в 1502 году. Вскоре ее приобрел Пиркгеймер. Его наследники продали в 1634 году 14 книг с рисунками Дюрера. До наших дней сохранилось только шесть. Эксперты предполагают, что работа с древнегреческим текстом может быть седьмой.
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новости культуры, искусство, живопись, германия
16:27 23.06.2022
 
В библиотеке в Германии нашли рисунок, автором которого может быть Дюрер

Немецкие библиотекари нашли в книге XVI века рисунок, автором которого может быть Дюрер

© Фото : State library OldenburgМиниатюра, обнаруженная немецкими библиотекарями, может принадлежать кисти Альбрехта Дюрера
Миниатюра, обнаруженная немецкими библиотекарями, может принадлежать кисти Альбрехта Дюрера - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : State library Oldenburg
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Исследователи из Государственной библиотеки Ольденбурга в Германии во время инвентаризации работ, изданных венецианским печатником Альдом Мануцием, на титульной странице книги XVI века нашли рисунок, который может принадлежать кисти Альбрехта Дюрера, пишет Artnet.
Размеры иллюстрации — 16,5 на шесть сантиметров. На ней изображены два херувима на спинах фантастических морских существ. Языки последних переплетаются, внутри образованной ими фигуры — герб Виллибальда Пиркгеймера. Он был известным нюрнбергским ученым и знакомым Дюрера.
В книге — древнегреческий текст, написанный во втором веке. Она была опубликована в 1502 году. Вскоре ее приобрел Пиркгеймер.
Его наследники продали в 1634 году 14 книг с рисунками Дюрера. До наших дней сохранилось только шесть. Эксперты предполагают, что работа с древнегреческим текстом может быть седьмой.
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