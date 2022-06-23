https://ria.ru/20220623/draka-1797487621.html

В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов

В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов - РИА Новости, 23.06.2022

В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов

Церемонию вручения музыкальной награды Mad Video Music Awards 2022 в Афинах прервали из-за драки певцов-трэперов, сообщает сайт газеты "Эфимерида тон... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:03

2022-06-23T11:03

2022-06-23T14:08

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АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Церемонию вручения музыкальной награды Mad Video Music Awards 2022 в Афинах прервали из-за драки певцов-трэперов, сообщает сайт газеты "Эфимерида тон синдактон".Мероприятие проходило вечером в среду на стадионе тхэквондо. В зале возле сцены известные трэперы Light и Snik сначала поругались, а затем начали драку. К ней присоединились и сторонники музыкантов.Церемония была прервана, сотрудники службы безопасности вывели мужчин с территории.После этого произошло новое столкновение, сообщает издание со ссылкой на пользователей социальных сетей. Затем последовал еще один перерыв. Через некоторое время мероприятие возобновилось.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, афины, греция