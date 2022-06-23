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В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
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В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов
В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов - РИА Новости, 23.06.2022
В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов
Церемонию вручения музыкальной награды Mad Video Music Awards 2022 в Афинах прервали из-за драки певцов-трэперов, сообщает сайт газеты "Эфимерида тон... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:03
2022-06-23T14:08
культура
новости культуры
музыка
афины
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АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Церемонию вручения музыкальной награды Mad Video Music Awards 2022 в Афинах прервали из-за драки певцов-трэперов, сообщает сайт газеты "Эфимерида тон синдактон".Мероприятие проходило вечером в среду на стадионе тхэквондо. В зале возле сцены известные трэперы Light и Snik сначала поругались, а затем начали драку. К ней присоединились и сторонники музыкантов.Церемония была прервана, сотрудники службы безопасности вывели мужчин с территории.После этого произошло новое столкновение, сообщает издание со ссылкой на пользователей социальных сетей. Затем последовал еще один перерыв. Через некоторое время мероприятие возобновилось.
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новости культуры, музыка, афины, греция
11:03 23.06.2022 (обновлено: 14:08 23.06.2022)
 
В Афинах прервали Церемонию вручения музыкальной награды из-за драки певцов

Церемонию вручения награды Mad Video Music Awards в Афинах прервали из-за драки певцов

© @snikthehustla, @nerogrecoРэп-исполнители Snik и Light
Рэп-исполнители Snik и Light
© @snikthehustla, @nerogreco
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Церемонию вручения музыкальной награды Mad Video Music Awards 2022 в Афинах прервали из-за драки певцов-трэперов, сообщает сайт газеты "Эфимерида тон синдактон".
Мероприятие проходило вечером в среду на стадионе тхэквондо. В зале возле сцены известные трэперы Light и Snik сначала поругались, а затем начали драку. К ней присоединились и сторонники музыкантов.
Церемония была прервана, сотрудники службы безопасности вывели мужчин с территории.
После этого произошло новое столкновение, сообщает издание со ссылкой на пользователей социальных сетей. Затем последовал еще один перерыв. Через некоторое время мероприятие возобновилось.
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