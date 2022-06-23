https://ria.ru/20220623/dragmetally-1797561491.html

В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов

В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов - РИА Новости, 23.06.2022

В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:46

2022-06-23T13:46

2022-06-23T13:46

экономика

россия

дмитрий песков

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и предложил обращаться за разъяснениями в Минфин.Минфин ранее предложил сформировать в Государственном фонде России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней для нужд мобилизации, проект поправок в закон‎ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" опубликован в базе нормативно-правовых актов."Мне ничего об этом неизвестно... Нужно в Минфин еще раз обращаться за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.В проекте Минфина уточняется, что принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России. Кроме того, они "расширят перечень полномочий президента Российской Федерации в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов".

https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии)