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В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов - РИА Новости, 23.06.2022
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В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов - РИА Новости, 23.06.2022
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:46
2022-06-23T13:46
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и предложил обращаться за разъяснениями в Минфин.Минфин ранее предложил сформировать в Государственном фонде России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней для нужд мобилизации, проект поправок в закон‎ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" опубликован в базе нормативно-правовых актов."Мне ничего об этом неизвестно... Нужно в Минфин еще раз обращаться за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.В проекте Минфина уточняется, что принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России. Кроме того, они "расширят перечень полномочий президента Российской Федерации в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов".
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экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии)
13:46 23.06.2022
 
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов

Песков переадресовал в Минфин вопросы об идее создать мобилизационные запасы драгметаллов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и предложил обращаться за разъяснениями в Минфин.
Минфин ранее предложил сформировать в Государственном фонде России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней для нужд мобилизации, проект поправок в закон‎ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" опубликован в базе нормативно-правовых актов.
"Мне ничего об этом неизвестно... Нужно в Минфин еще раз обращаться за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.
В проекте Минфина уточняется, что принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России. Кроме того, они "расширят перечень полномочий президента Российской Федерации в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов".
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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