https://ria.ru/20220623/dragmetally-1797561491.html
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов - РИА Новости, 23.06.2022
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:46
2022-06-23T13:46
2022-06-23T13:46
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и предложил обращаться за разъяснениями в Минфин.Минфин ранее предложил сформировать в Государственном фонде России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней для нужд мобилизации, проект поправок в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" опубликован в базе нормативно-правовых актов."Мне ничего об этом неизвестно... Нужно в Минфин еще раз обращаться за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.В проекте Минфина уточняется, что принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России. Кроме того, они "расширят перечень полномочий президента Российской Федерации в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов".
https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии)
В Кремле не комментируют идею создать мобилизационные запасы драгметаллов
Песков переадресовал в Минфин вопросы об идее создать мобилизационные запасы драгметаллов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предложении сформировать запасы драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации, и предложил обращаться за разъяснениями в Минфин.
Минфин р
анее предложил сформировать в Государственном фонде России
запасы драгоценных металлов и драгоценных камней для нужд мобилизации, проект поправок в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" опубликован в базе нормативно-правовых актов.
"Мне ничего об этом неизвестно... Нужно в Минфин еще раз обращаться за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.
В проекте Минфина уточняется, что принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса России. Кроме того, они "расширят перечень полномочий президента Российской Федерации в отношении определения задач по защите, сохранности ценностей и изделий, находящихся в Госфонде России, формированию запасов драгоценных металлов и драгоценных камней в составе Госфонда России и принятию решения об использовании указанных запасов".