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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donetsk-1797684673.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.06.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:38
2022-06-23T19:40
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли парковку у радиорынка на "Маяке", где ранили мужчину 1986 г. р. Также ранение по ул. Артема получила женщина 1937 г. р", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, не прекращается артиллерийский обстрел Киевского проспекта и близлежащей инфраструктуры: жилых домов, магазинов и газопровода. Троллейбусы перестали ездить, поскольку в результате обстрелов оборваны линии, а восстанавливать их сейчас небезопасно. Однако ездят маршрутные такси.Украинские атаки из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня сместились к окраине Донецка, интенсивно обстреливаемый сегодня перекресток (пересечение Киевского и Партизанского проспектов) – первый при въезде в город со стороны аэропорта. Ближе к центру попаданий стало значительно меньше по сравнению с предыдущими днями.
https://ria.ru/20220623/pvo-1797670302.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
19:38 23.06.2022 (обновлено: 19:40 23.06.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ в Донецке
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики обстреляли парковку у радиорынка на "Маяке", где ранили мужчину 1986 г. р. Также ранение по ул. Артема получила женщина 1937 г. р", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, не прекращается артиллерийский обстрел Киевского проспекта и близлежащей инфраструктуры: жилых домов, магазинов и газопровода. Троллейбусы перестали ездить, поскольку в результате обстрелов оборваны линии, а восстанавливать их сейчас небезопасно. Однако ездят маршрутные такси.
Украинские атаки из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня сместились к окраине Донецка, интенсивно обстреливаемый сегодня перекресток (пересечение Киевского и Партизанского проспектов) – первый при въезде в город со стороны аэропорта. Ближе к центру попаданий стало значительно меньше по сравнению с предыдущими днями.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 18:32
Берлин отправит Киеву систему ПВО IRIS-T, сообщил посол Украины в Германии
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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