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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.06.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:38

2022-06-23T19:38

2022-06-23T19:40

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли парковку у радиорынка на "Маяке", где ранили мужчину 1986 г. р. Также ранение по ул. Артема получила женщина 1937 г. р", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, не прекращается артиллерийский обстрел Киевского проспекта и близлежащей инфраструктуры: жилых домов, магазинов и газопровода. Троллейбусы перестали ездить, поскольку в результате обстрелов оборваны линии, а восстанавливать их сейчас небезопасно. Однако ездят маршрутные такси.Украинские атаки из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня сместились к окраине Донецка, интенсивно обстреливаемый сегодня перекресток (пересечение Киевского и Партизанского проспектов) – первый при въезде в город со стороны аэропорта. Ближе к центру попаданий стало значительно меньше по сравнению с предыдущими днями.

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донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина