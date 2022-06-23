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При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма

При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма - РИА Новости, 23.06.2022

При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма

Настоятель и староста Свято-Благовещенского храма получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:43

2022-06-23T18:43

2022-06-23T18:43

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Настоятель и староста Свято-Благовещенского храма получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек и есть раненые, среди которых священнослужители."По уточненной информации, при обстреле Куйбышевского района на территории Свято-Благовещенского храма погиб мужчина 1948 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили: настоятель храма 1960 года рождения и староста, женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220613/donbass-1795057456.html

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горняк, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, религия