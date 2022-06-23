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При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма - РИА Новости, 23.06.2022
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При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма
При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма - РИА Новости, 23.06.2022
При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма
Настоятель и староста Свято-Благовещенского храма получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:43
2022-06-23T18:43
специальная военная операция на украине
горняк
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
религия
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Настоятель и староста Свято-Благовещенского храма получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек и есть раненые, среди которых священнослужители."По уточненной информации, при обстреле Куйбышевского района на территории Свято-Благовещенского храма погиб мужчина 1948 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили: настоятель храма 1960 года рождения и староста, женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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горняк, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, религия
18:43 23.06.2022
 
При обстреле ВСУ Донецка ранены настоятель и староста храма

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при обстреле города ранены настоятель и староста храма

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрелов украинскими военными Донецка
Последствия обстрелов украинскими военными Донецка - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрелов украинскими военными Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Настоятель и староста Свято-Благовещенского храма получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек и есть раненые, среди которых священнослужители.
"По уточненной информации, при обстреле Куйбышевского района на территории Свято-Благовещенского храма погиб мужчина 1948 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили: настоятель храма 1960 года рождения и староста, женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеГорнякУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныРелигия
 
 
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